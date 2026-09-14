Congo-Kinshasa: Dialogue national - Institution du comité d'organisation préliminaire

14 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Président Félix Tshisekedi a institué un comité d'organisation préliminaire chargé d'engager les premières étapes du dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'Etat. Selon l'ordonnance présidentielle, lue ce dimanche 13 septembre 2026 sur les antennes de la télévision nationale, ce comité doit notamment organiser des rencontres avec les différentes composantes de la société, identifier les besoins nécessaires au processus et recueillir les contributions issues des consultations.

Composé de membres désignés par le chef de l'Etat et appuyé par un secrétariat technique de onze experts, il accompagnera le processus jusqu'à la remise de son rapport final. Cette étape intervient alors que la question de l'inclusivité et de la participation de toutes les forces politiques et sociales constitue l'un des principaux enjeux autour de ce dialogue.

Quelle analyse faire de la mise en place de ce comité et des conditions nécessaires à la réussite d'un dialogue national inclusif et crédible en RDC ?

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