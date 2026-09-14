Sénégal: La mémoire de Battling Siki au coeur d'un colloque international prévu en décembre

Saint-Louis — La vie, le parcours et la mémoire du champion du monde de boxe Amadou Louis Mbarrick Fall dit Battling Siki seront au coeur d'un colloque international prévu les 14 et 15 décembre 2026 à Saint-Louis, à l'initiative de l'Association pour la mémoire d'Amadou Louis Mbarrick Fall (AMALF).

Cette rencontre se veut un espace de réflexion sur le parcours de cette figure emblématique du sport sénégalais, mais également un cadre destiné à contribuer à sa réhabilitation dans la mémoire collective.

Le colloque intervient dans le cadre du centenaire de l'assassinat de Battling Siki, survenu en 1925.

Ce colloque international, initialement programmé en décembre 2025, avait été reporté en raison du décès d'Idrissa Seydou Dia, journaliste à Voice of America et époux de Marième Fal, dite Soda, petite-fille du champion et présidente de l'AMALF.

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Les organisateurs veulent, notamment, mettre en lumière les différentes facettes du parcours de Battling Siki, de ses origines saint-louisiennes à sa carrière sportive internationale, en passant par son expérience militaire et les circonstances de son assassinat.

Les communications annoncées devraient également s'intéresser à la presse, à la photographie, aux témoignages et aux sources orales ayant contribué à documenter sa trajectoire, ainsi qu'aux différents récits produits au fil du temps autour de sa disparition.

Pour les initiateurs, la redécouverte de Battling Siki s'inscrit dans une dynamique plus large de réappropriation des mémoires africaines et de relecture de l'histoire coloniale.

Ils entendent ainsi mettre en avant la dimension panafricaine et internationale de son parcours et réfléchir à la manière dont son héritage peut contribuer au développement de la culture, du sport et du tourisme.

Le colloque ambitionne également de souligner la portée éducative, artistique et culturelle du sport et de faire de la trajectoire de Battling Siki une source de référence pour une jeunesse en quête de repères et de figures historiques africaines.

L'initiative a été lancée en 2022 avec l'organisation, à Saint-Louis, de journées commémoratives marquant le 97e anniversaire de l'assassinat du boxeur. Les manifestations ont été reconduites en 2023 et 2024.

L'édition de 2024 avait réuni plusieurs universitaires autour du thème : "Faire découvrir et promouvoir le parcours d'Amadou Louis Mbarrick Fall Battling Siki : une exigence mémorielle".

Le comité d'organisation du colloque est présidé par le philosophe et écrivain Alpha Amadou Sy. Le comité scientifique est dirigé par l'historien Boubacar Diop dit Buuba, professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) à la retraite.

L'appel à communications est ouvert jusqu'au 10 octobre 2026. Les auteurs des contributions retenues seront informés au plus tard le 25 octobre courant.