Sénégal: L'état des cultures est 'globalement satisfaisant' à Kaolack

Kaolack — L'état des cultures dans plusieurs zones de la région de Kaolack (centre), est jugé globalement satisfaisant, en dépit de l'installation tardive de l'hivernage, a souligné le président du Conseil régional de concertation et de coopération des ruraux (CRCR), Sidy Bâ.

"L'état des cultures est pour l'heure jugé bon dans certaines zones", a indiqué M. Ba, également porte-parole du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) dans un entretien avec l'APS. Il a relevé que la pluviométrie apparaît bien répartie dans le temps et dans l'espace depuis le début de l'hivernage.

Selon lui, les premières pluies n'ont été enregistrées qu'à la deuxième décade de juillet, au lieu de juin ou juillet habituellement.

Ce retard a entraîné des ressemis, notamment pour les céréales comme le mil, souvent semé à sec dans la région.

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"De faibles pluies suivies de longues pauses peuvent occasionner des ressemis", a-t-il expliqué, tout en relevant que la campagne n'a pas connu, depuis son démarrage, de longues pauses pluviométriques susceptibles de causer de grands dégâts aux cultures.

Sidy Bâ a relevé des disparités selon les zones et reste prudent sur les rendements du mil, dont les épis demeurent "très petits" dans certaines parties de la région. Les semis tardifs et les ressemis pourraient peser sur les rendements, a-t-il ajouté.

Le maïs offre des perspectives meilleures si les pluies se maintiennent jusqu'à la fin de la campagne, tandis que l'arachide affiche une bonne levée, a fait savoir le président du CRCR de Kaolack. Il a toutefois indiqué que des techniciens vont effectuer des descentes sur le terrain afin d'évaluer le niveau de fructification des plants.

"S'il pleut jusqu'à la mi-octobre, nous pouvons nous attendre à des rendements, assez acceptables pour l'arachide", a-t-il indiqué, précisant qu'il s'agit pour le moment d'une perspective acceptable.