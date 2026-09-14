Sénégal: La dynamique des BRICS doit nourrir la réflexion sur l'avènement d'un nouvel ordre international, selon El Hadji Hamidou Kassé

Dakar — La dynamique enclenchée par les BRICS doit nourrir la réflexion sur l'avènement d'une nouvelle direction d'un système international basé sur un ordre mondial "plus équilibré, plus coopératif et davantage tourné vers la paix et le développement partagé", a souligné lundi à Dakar, El Hadji Hamidou Kassé, président du think tank LGD (le groupe de Dakar).

Le groupe des BRICS, acronyme renvoyant au Brésil, à la Russie, à l'Inde, à la Chine et à l'Afrique du Sud, s'est aujourd'hui élargie à d'autres pays au point d'en compter désormais dix.

M. Kassé, journaliste, communicant et ancien membre du cabinet de l'ancien chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, a notamment lundi dans la capitale sénégalaise, présenté le groupe des BRICS comme l'une des dynamiques susceptibles de participer à la construction d'un système international davantage fondé sur la coopération et la recherche d'un équilibre entre les différentes puissances.

"Les organisations comme les BRICS proposent une direction d'un monde plus équilibré, d'un monde plus coopératif, d'un monde de paix et de développement partagé ", a-t-il déclaré lors d'un panel axé sur le thème : "Le développement du Sud global et la transformation de la gouvernance mondiale à l'ère des BRICS".

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Il a lors de sa prise de parole souligné la nécessité de saisir la dynamique imprimée par les BRICS comme une opportunité de réfléchir sur "une nouvelle direction" du système international et construire un monde "plus équilibré, plus coopératif, de paix et de développement partagé ".

D'autant plus, qu'à ses yeux, le monde traverse la période d'une "crise globale, très complexe", alimentée par les tensions géopolitiques, les difficultés économiques et les crises sécuritaires.

"Une crise peut présenter des opportunités de relance, de sursaut et de recherche d'une nouvelle direction ", a-t-il rappelé, appelant à dépasser la seule lecture conjoncturelle des crises pour réfléchir aux modèles de gouvernance et aux rapports de force qui structurent les relations internationales.

L'ancien directeur général du quotidien national Le Soleil n'a pas manqué d'évoquer une remise en question des références et des paradigmes à partir desquels les sociétés appréhendent le monde même si les organisations et regroupements internationaux peuvent encore contribuer à proposer de nouveaux horizons.

Un telle transformation suppose toutefois l'émergence de nouveaux "collectifs et communautés " capables de porter une vision stratégique et politique du monde, a indiqué El Hadji Hamidou Kassé, répétant son souhait de voir émerger un monde davantage vivable.

Il n'a pas manqué d'inviter les nouvelles générations à activement participer à la transformation qu'il appelle de ses voeux.

"Vous devez jouer votre partition dans une épreuve plus difficile que celle que nous avons vécue, c'est-à-dire inventer de nouveaux instruments pour vivre, inventer de nouveaux moyens pour agir sur le monde et construire le monde où vous voulez ", a-t-il lancé aux jeunes prenant part à l'évènement.

Le panel, à l'initiative de CGTN Français en collaboration avec LGD Think Tank a réuni des responsables institutionnels, des représentants diplomatiques, des experts et des acteurs des médias autour des perspectives de développement du Sud global et de l'évolution de la gouvernance mondiale.