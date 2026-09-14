Maroc: Abdennour El Hassnaoui conduit la liste de l'USFP dans la circonscription de M'diq-Fnideq

L'USFP aborde l'échéance législative prévue le 23 septembre 2026 dans la circonscription de M'diq-Fnideq en plaçant sa confiance dans le militant ittihadi Abdennour El Hassnaoui, ancien parlementaire lors du mandat écoulé, pour conduire la liste du parti à cette importante étape électorale.

Abdennour El Hassnaoui participe à cette échéance fort d'une expérience parlementaire significative, au cours de laquelle il a acquis une solide pratique politique et institutionnelle, le qualifiant pour assumer pleinement son rôle de plaidoyer et de défense des intérêts des citoyens. Il s'est également impliqué dans différents dossiers liés aux attentes et aux préoccupations de la population de la circonscription.

Militant ittihadi disposant d'une expérience politique et organisationnelle confirmée, Abdennour El Hassnaoui entend ainsi poursuivre son engagement au service des citoyens, porter leur voix au sein de l'institution législative et défendre leurs aspirations. Sa candidature intervient dans un contexte où la représentation parlementaire est appelée à être davantage ancrée dans les préoccupations quotidiennes des citoyens et à porter un plaidoyer sérieux, responsable et efficace en faveur des causes de la région.

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La candidature d'Abdennour El Hassnaoui s'inscrit dans la volonté de l'USFP de présenter des compétences politiques capables de représenter les citoyens, de défendre leurs causes et de renforcer la présence politique et organisationnelle du parti au niveau de la circonscription de M'diq-Fnideq. Celle-ci demeure l'une des circonscriptions électorales marquées par des spécificités politiques, sociales et développementales qui nécessitent une représentation à la hauteur des attentes de sa population.

En outre la liste de l'USFP comprend également Jaber Achboun, l'une des figures politiques connues de la ville de Martil, qui dispose lui aussi d'une expérience communale importante, l'ayant rapproché des réalités du terrain, des préoccupations quotidiennes des citoyens et des enjeux de développement local.

Jaber Achboun s'appuie sur une expérience de terrain et une pratique communale qui lui ont permis de s'impliquer dans la gestion de plusieurs dossiers et causes locales. Malgré les contraintes et les pressions auxquelles il a été confronté au cours de son parcours politique et communal, il a préservé sa présence sur le terrain ainsi que son lien avec la population et ses préoccupations.

Jaber Achboun est également le fils du militant ittihadi Mohamed Achboun, figure historique du parti et l'un de ses anciens militants. Cette filiation illustre la continuité de la présence ittihadie dans la ville de Martil, tout en témoignant du renouvellement générationnel au sein du parti.

La liste de l'USFP dans la circonscription de M'diq-Fnideq mise ainsi sur l'expérience politique, parlementaire et communale de ses candidats pour aborder l'échéance du 23 septembre avec un esprit de responsabilité et d'engagement. Elle entend également répondre aux attentes des citoyens et défendre les enjeux liés au développement, à la justice territoriale et à l'amélioration des conditions de vie de la population.

Les militants ittihadis de la circonscription considèrent que le soutien aux candidats du parti à cette étape électorale constitue une expression de l'engagement collectif et de la responsabilité politique. Ils y voient également une opportunité de consolider la présence de l'USFP dans le paysage politique et représentatif de M'diq-Fnideq, en cohérence avec l'histoire du parti, son projet sociétal et son engagement constant à placer la voix des citoyens au coeur de l'action politique et institutionnelle.