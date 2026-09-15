Addis Ababa — Les États membres du BRICS ont réaffirmé leur soutien à la candidature de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à son accession au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et à sa candidature à la présidence de la COP32, la conférence des Nations unies sur le changement climatique.

Selon une publication sur les réseaux sociaux du cabinet du Premier ministre, ces positions sont reprises dans la Déclaration de New Delhi adoptée lors du 18e sommet des BRICS qui s'est tenu à New Delhi, en Inde, les 12 et 13 septembre 2026.

La déclaration précise que les BRICS soutiennent fermement les candidatures de l'Éthiopie et de l'Iran à l'adhésion à l'OMC, dans le cadre des efforts visant à renforcer la participation des pays en développement au système commercial multilatéral.

Elle salue également la candidature de l'Éthiopie au Conseil de l'OACI, en soulignant que ce pays a été désigné par l'Union africaine comme le seul candidat africain au siège supplémentaire du Conseil attribué aux régions sous-représentées.

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En outre, la déclaration exprime son soutien à la présidence de l'Éthiopie de la 32e Conférence des Parties (COP32) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), après avoir salué le succès de la présidence brésilienne de la COP30.

Ces trois positions soulignent le soutien des pays du BRICS à la participation de l'Éthiopie aux principales institutions et processus multilatéraux, notamment dans les domaines du commerce mondial, de l'aviation civile internationale et de la diplomatie climatique.

La Déclaration de New Delhi a été publiée sous le thème « Construire pour la résilience, l'innovation, la coopération et la durabilité ».