Soudan: Le ministre des Mines conclut sa visite en Chine

Le ministre des Mines, Nour al-Daïm Mohamed Ahmed Taha, a conclu dimanche sa visite en Chine, au cours de laquelle il a participé à la conférence et à l'exposition internationales sur les mines à Tianjin et tenu plusieurs rencontres avec des responsables, institutions et entreprises chinoises afin d'examiner les possibilités de coopération et d'investissement dans le secteur minier soudanais.

S'adressant à la conférence, à laquelle ont participé quelque 32 ministres des Mines du monde entier, le ministre a présenté le potentiel minier du Soudan et les opportunités d'investissement dans le secteur, réaffirmant la volonté de Khartoum de renforcer les partenariats internationaux et de tirer parti des technologies et expertises modernes.

Lors de ses entretiens avec le vice-ministre chinois des Ressources naturelles et le président de l'Administration chinoise de la prospection géologique, les deux parties ont notamment discuté de la prospection géologique, de l'exploration minière et de l'échange d'expertise et de technologies.

Le ministre a souligné que cet accord constituait une étape importante dans le renforcement de la coopération sino-soudanaise et l'exploitation de l'expertise et des technologies chinoises pour développer le secteur minier au Soudan.

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Il a également appelé à attirer davantage d'entreprises chinoises et à établir des partenariats couvrant l'ensemble de la chaîne minière, de l'exploration à la production, au traitement et à la transformation, afin d'accroître la valeur ajoutée des ressources minérales et leur contribution à l'économie nationale.

La visite s'inscrit dans la volonté du Soudan d'élargir ses partenariats internationaux dans le secteur minier, d'attirer les investissements et les technologies modernes et de mieux valoriser ses importantes ressources minérales.