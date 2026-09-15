Ethiopie: Le sommet des BRICS soutient le programme diplomatique et économique international du pays

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a participé, le 13 septembre, à la deuxième et dernière journée du 18e sommet des dirigeants du BRICS à New Delhi, alors que les dirigeants des pays membres du bloc clôturaient deux jours de délibérations de haut niveau par l'adoption de la Déclaration de New Delhi.

Organisé sous le thème « Construire pour la résilience, l'innovation, la coopération et la durabilité », le sommet a réuni les chefs d'État et de gouvernement des pays membres et partenaires du BRICS, ainsi que les dirigeants d'institutions internationales, afin de discuter des grands enjeux mondiaux et régionaux et de renforcer la coopération au sein du Sud.

Le sommet s'est conclu par l'adoption de la Déclaration de New Delhi du BRICS, qui contient 140 positions consensuelles définissant les positions collectives du bloc sur un large éventail de questions.

La Déclaration de New Delhi souligne la nécessité de réformer les institutions de gouvernance mondiale, de renforcer la paix et la sécurité aux niveaux international et régional, de promouvoir une croissance économique durable et de favoriser davantage les échanges entre les peuples.

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Selon une publication sur les réseaux sociaux du cabinet du Premier ministre, la déclaration a également réaffirmé le soutien sans faille des pays du BRICS au processus d'adhésion en cours de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), renforçant ainsi les efforts du pays pour approfondir son intégration dans le système commercial mondial.

Les dirigeants des pays du BRICS ont en outre exprimé leur soutien sans réserve à la candidature de l'Éthiopie, seule candidate soutenue par l'Union africaine pour un siège supplémentaire au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Le bloc a également apporté son soutien conjoint aux préparatifs de l'Éthiopie en vue d'accueillir la 32e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32), qui doit se tenir à Addis-Abeba en 2027, soulignant ainsi le rôle croissant de l'Éthiopie dans la promotion des priorités mondiales en matière de climat et de développement.

Au-delà des résultats multilatéraux, le Premier ministre Abiy a tenu une série de rencontres bilatérales avec les dirigeants des pays membres et partenaires du BRICS en marge du sommet.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération dans des domaines clés, notamment le commerce, l'investissement, la défense, la technologie et la numérisation, l'accent étant mis sur le renforcement de partenariats mutuellement bénéfiques.

Le Premier ministre avait auparavant assisté à la séance d'ouverture du 18e sommet des dirigeants du BRICS le 12 septembre et s'était joint aux autres dirigeants lors d'un dîner de gala à l'issue de la première journée de travaux, a-t-on appris.

À l'issue de ce sommet de deux jours, les dirigeants du BRICS ont désigné la Chine comme pays hôte du 19e sommet du BRICS, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'élargissement de la coopération au sein du bloc.

Le Premier ministre Abiy est depuis rentré à Addis-Abeba après avoir participé au sommet, au cours duquel l'engagement diplomatique de l'Éthiopie a mis en évidence son rôle croissant au sein des BRICS et sa volonté plus générale de nouer des partenariats économiques, technologiques et stratégiques.