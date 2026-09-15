Ethiopie: L'Allemagne et le Danemark réaffirment leurs liens culturels et écologiques avec le pays

Addis Ababa — L'Allemagne et le Danemark ont mis l'accent sur la diplomatie culturelle, les échanges entre les peuples, la coopération universitaire et la transition écologique comme piliers essentiels de leurs partenariats de longue date avec l'Éthiopie.

Dans une récente interview accordée à l'ENA, Ferdinand von Weyhe, chef de mission adjoint de l'Allemagne, a souligné que la diplomatie culturelle et les relations entre les peuples restaient au coeur des relations bilatérales.

Il a en outre insisté sur le fait que l'engagement politique de haut niveau devait être complété par des liens directs entre les peuples des deux pays.

« C'est très important car, en fin de compte, on peut avoir des interactions et des discussions politiques de haut niveau, mais ce sont les relations entre les peuples qui priment. Notre culture nous définit, et il est enrichissant de découvrir d'autres cultures et de s'en inspirer », a déclaré M. von Weyhe.

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Il a également souligné que la diplomatie culturelle et les échanges culturels constituaient des piliers fondamentaux de la coopération entre l'Allemagne et l'Éthiopie, précisant que les relations bilatérales se traduisaient par des initiatives concrètes et des partenariats institutionnels.

« La diplomatie culturelle et les échanges culturels comptent parmi les piliers fondamentaux de notre coopération bilatérale. On peut toujours tenir des discours à un haut niveau, mais cela doit se traduire par une coopération concrète », a-t-il déclaré.

M. von Weyhe a cité l'école de l'ambassade d'Allemagne à Addis-Abeba, le Goethe-Institut, les échanges éducatifs impliquant des étudiants éthiopiens qui étudient en Allemagne, ainsi que la coopération archéologique comme exemples des dimensions concrètes de ce partenariat.

« Notre école allemande ici à Addis-Abeba et le Goethe-Institut en sont un exemple très concret, tout comme les nombreux étudiants éthiopiens qui partent étudier en Allemagne et notre coopération archéologique », a-t-il déclaré.

Il a notamment mis en avant la coopération archéologique de longue date entre les deux pays, notamment les recherches conjointes menées à Yeha, près d'Adwa dans la région du Tigré, où des archéologues éthiopiens et allemands continuent de travailler ensemble.

« Cette année, nous célébrons le 120e anniversaire de l'expédition allemande à Axoum. Il ne s'agit pas simplement d'un événement qui s'est produit il y a 120 ans. Aujourd'hui encore, une coopération archéologique est en cours à Yeha, près d'Adwa, où des archéologues éthiopiens et allemands mènent des fouilles ensemble. C'est la culture à son meilleur », a déclaré M. von Weyhe.

Le diplomate allemand a également souligné la profondeur historique des relations entre les deux pays, notant que l'Allemagne et l'Éthiopie avaient récemment franchi des étapes importantes dans leurs liens diplomatiques et culturels.

Il a en outre mis en avant un récent échange culturel impliquant le don d'objets historiques à l'Institut d'études éthiopiennes de l'université d'Addis-Abeba.

Selon M. von Weyhe, les descendants d'un diplomate allemand qui a servi en Éthiopie il y a environ un siècle ont fait don d'objets culturels, notamment une couronne et un bouclier, qui avaient été offerts à leur ancêtre lors de son séjour en Éthiopie.

Ces objets auraient été offerts à la famille du diplomate allemand par Ras Tafari, qui devint plus tard l'empereur Haile Selassie Ier. La famille a ensuite décidé de restituer ces objets à l'Éthiopie, où ils pourraient être conservés et rendus accessibles par l'intermédiaire de l'Institut d'études éthiopiennes.

« La restitution de ces objets culturels a constitué un signal très enrichissant et fort en faveur de la coopération culturelle. Les héritiers de mon prédécesseur, un diplomate allemand en poste il y a 100 ans, ont estimé que ces objets n'avaient plus leur place dans leur demeure en Europe et les ont donnés à l'Institut d'études éthiopiennes. Je pense qu'il s'agit là d'un geste très fort », a déclaré M. von Weyhe.

De son côté, le Danemark a mis en avant la transition écologique et la croissance économique durable comme des axes importants de sa coopération avec l'Éthiopie.

La chef de mission adjointe du Danemark, Mirja Crone, a également déclaré à l'ENA que l'année écoulée avait été marquée par des progrès significatifs tant au niveau des initiatives du gouvernement éthiopien que de la coopération dano-éthiopienne, en particulier dans les efforts visant à soutenir une économie plus verte et plus durable.

« Ce fut une année très chargée, marquée par de nombreuses réalisations tant de la part du gouvernement éthiopien que dans le cadre de la coopération dano-éthiopienne. Nous oeuvrons en faveur d'une transition écologique, en mettant l'expertise danoise au service des entreprises et des professionnels éthiopiens afin de promouvoir une croissance plus durable et plus verte », a-t-elle déclaré.

Cette coopération consiste à partager l'expertise danoise avec des entreprises et des professionnels éthiopiens, dans le but de soutenir le développement économique durable et de faire progresser la transition écologique de l'Éthiopie.

Les diplomates ont tenu ces propos lors des visites de Nouvel An dans leurs ambassades respectives.

Ces visites ont été organisées conjointement par le ministère éthiopien des Affaires étrangères et le ministère du Tourisme dans le cadre d'efforts plus larges visant à renforcer la diplomatie culturelle, l'engagement diplomatique et les relations entre les peuples.

Les diplomates soulignent l'élargissement du champ d'action des partenariats de l'Éthiopie avec les pays européens, qui vont désormais au-delà de l'engagement diplomatique traditionnel pour inclure les échanges culturels, l'éducation, l'archéologie, la coopération professionnelle, le développement durable et la transition vers une économie verte.