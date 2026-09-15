Sénégal: Washington - La Banque mondiale réaffirme son soutien au pays

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rencontré lundi à Washington le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga. Les échanges ont porté notamment sur le financement des politiques publiques, l'emploi des jeunes, le coût de l'énergie et la protection sociale.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rencontré lundi 14 septembre 2026, au siège de la Banque mondiale à Washington, son président, Ajay Banga. Cette audience intervient dans le cadre de la mission du Chef de l'État aux États-Unis.

Les discussions ont permis de réaffirmer le partenariat entre le Sénégal et le Groupe de la Banque mondiale. Plusieurs accords portant notamment sur l'agriculture, la connectivité des zones de production et le développement des régions orientales et australes avaient été signés le 6 août dernier à Dakar.

À Washington, la Banque mondiale a confirmé sa disponibilité à poursuivre son accompagnement du Sénégal dans la stabilisation du cadre macroéconomique et la transformation structurelle de l'économie. Cette annonce intervient quelques semaines après la conclusion d'un accord technique entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI).

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Les échanges ont également porté sur plusieurs priorités économiques et sociales. Il s'agit notamment de la réduction du coût de l'énergie, du renforcement de la protection sociale, du financement de l'entrepreneuriat et de l'amélioration du climat des affaires.

La question de l'emploi des jeunes a occupé une place importante dans les discussions. Le Président Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes permettant à la jeunesse de contribuer davantage à la croissance et à la transformation économique du pays.

Le partenariat avec la Banque mondiale devrait également concerner le développement des corridors économiques et la territorialisation des politiques publiques, avec l'objectif de favoriser une croissance mieux répartie entre les différentes régions du Sénégal.