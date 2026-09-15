Nigeria: Un trône, 18 prétendants

Au Nigéria, la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, du 16 janvier 2027, a été publiée, le week-end écoulé, par la Commission électorale.

Les dossiers de candidature de 18 prétendants à la magistrature suprême ont été validés, dont ceux de l'actuel Président Bola Ahmed Tinubu et des deux figures influentes de l'opposition, Atiku Abubakar et Peter Obi. L'ancien chef de l'Etat, Goodluck Jonathan, qui espérait revenir à la tête du pays, a vu sa candidature rejetée, car, ayant été portée par une faction dissidente de son parti, le Parti démocratique populaire (PDP).

L'heure n'est plus à la spéculation autour des candidatures de la future présidentielle au Nigéria. Les dés sont jetés. Les candidats en lice sont désormais connus et c'est à qui saura séduire les Nigérians avec son projet de société, pour espérer triompher dans les urnes, le Jour-J. Candidat à succession, Bola Tinubu, 74 ans, entend rester maitre du jeu et garder les clés du palais présidentiel. S'il compte s'appuyer sur le bilan de son premier mandat, le président nigérian a marqué négativement ses compatriotes avec ses réformes économiques à polémique qui ont renchéri le coût de la vie et son incapacité à lutter contre les attaques terroristes et le grand banditisme.

Sa décision de supprimer les subventions sur le carburant pour redresser les finances publiques pèse sur le pouvoir d'achat des citoyens, en ce qu'elle a engendré une inflation généralisée. Les prix des produits de première nécessité et le coût du transport se sont envolés, amenant les syndicats à souvent monter au créneau pour dénoncer la vie chère . Aussi, la situation sécuritaire s'est-elle dégradée, avec la régularité des attaques terroristes et la multiplication des enlèvements de citoyens par des groupes armés.

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Au vu de ces réalités sociales de nature à plomber son image, le chef de l'Etat nigérian va devoir sortir des arguments de taille, pour convaincre ses compatriotes, qu'il ne se préoccupe pas des milieux d'affaires et des élites fortunées, au détriment du bas peuple. Bola Tinubu est fréquemment accusé de jouer le jeu des riches, que de répondre aux attentes des classes moyennes ou défavorisées.

S'il n'est pas en bonne posture, le président sortant pourrait bénéficier d'un environnement politique favorable, l'opposition nigériane peinant à parler d'une seule voix. La publication de la liste des candidats à la présidentielle permet de cerner cette réalité. La plupart des opposants sont engagés dans des aventures individuelles, alors que des projets de regroupement se font sentir. Même si elle est régulièrement évoquée dans les discours, une candidature unique de l'opposition à la présidentielle ne semble plus possible.

Les débats sur le sujet ont lieu, mais aucun opposant ne veut manifestement désister au profit de l'autre. Les candidats de l'opposition vont-ils nous surprendre, avant la présidentielle en donnant des signes d'unité ? Tout est encore possible, pour peu que l'égoïsme quitte les esprits. Aller en rang serré à l'élection présidentielle est indispensable, si l'opposition nigériane veut envoyer Bola Tinubu à la retraite. Si elle ne le fait pas, elle va offrir un boulevard au chef de l'Etat qui trouve une occasion en or de rempiler, malgré sa gouvernance mitigée. De toutes les façons, on attend de vivre la campagne pour la présidentielle au Nigéria, qui s'annonce mouvementée et de voir son dénouement le jour du scrutin.