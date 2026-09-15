Ile Maurice: Ouverture d'une enquête contre un proche du Premier ministre dans l'affaire Ravatomanga

C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire du milliardaire malgache Mamy Ravatomanga. À Maurice, une enquête est en cours après une plainte pour une tentative présumée de corruption impliquant un homme du premier cercle du Premier ministre mauricien. Cette plainte faite auprès de la Commission contre les crimes financiers, est accompagnée d'un enregistrement audio d'une conversation sur WhatsApp. Selon le plaignant, une somme de 350 millions de roupies, soit environ 6,4 millions d'euros, aurait été réclamée en échange d'une intervention en faveur de Mamy Ravatomanga, détenu à Maurice, depuis près d'un an, et proche de l'ex-président malgache, Andry Rajoelina.

La plainte a été déposée en fin de semaine dernière par un homme d'affaires mauricien, Nasser Bheeky, lui-même arrêté en octobre 2025, dans le cadre du dossier Ravatomanga.

Mamy Ravatomanga est incarcéré à Maurice, depuis octobre 2025. Il fait face à des accusations provisoires de blanchiment d'argent portant sur plus de 130 millions d'euros, ainsi qu'à une accusation d'entente délictueuse.

Dans sa plainte, Nasser Bheeky, proche du malgache, affirme que Jean Carl Elysée, alors conseiller principal rattaché au bureau du Premier ministre, aurait sollicité 350 millions de roupies, soit environ 6,4 millions d'euros.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objectif présumé aurait été de faciliter une issue favorable à la situation judiciaire de l'homme d'affaires, grâce à ses relations avec le Premier ministre Navin Ramgoolam.

L'audio joint au dossier serait issu d'une conversation échangée sur WhatsApp. Son contenu est désormais examiné par les enquêteurs de la Commission contre les crimes financiers, qui ont ouvert une enquête pour vérifier son authenticité.

Le conseiller - qui rejette ces accusations - a démissionné et ne peut quitter le territoire sans que la commission ne soit notifiée. Le chef du gouvernement mauricien a déclaré, dans la soirée, que « ceux qui ont fauté doivent assumer les conséquences ».