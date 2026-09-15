Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 septembre 2026

revue de presse

Cap-Vert : Le président José Maria Neves candidat à sa propre succession

Le président capverdien José Maria Neves est candidat à sa propre succession. Il annoncé sa candidature aux élections du 15 novembre lundi.

Âgé de 66 ans, il a déclaré lundi vouloir briguer un nouveau mandat de cinq ans, ‘’poursuivre ses actions et bâtir une nation victorieuse et prospère.’’ Et sollicite le soutien du Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert (PAICV) qu’il a dirigé au cours de sa carrière politique.

Neuf autres personnes ont aussi fait part de leur volonté de se présenter à la présidentielle dans deux mois. [Source Africanews]

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Djibouti rejoint les accords Artemis sur l’exploration spatiale

Djibouti est devenu lundi le 72e pays à signer les accords Artemis, un cadre international promu par les États-Unis pour encadrer l’exploration pacifique et responsable de l’espace, a annoncé le département d’État américain.

Djibouti a signé lundi les accords Artemis, lors d’une cérémonie organisée au siège de la NASA à Washington, marquant son adhésion aux principes internationaux destinés à guider l’exploration et l’utilisation responsables de l’espace à des fins civiles, selon une note du département d’État américain parvenue à APA.

L’accord a été signé au nom de la République de Djibouti par son ambassadeur aux États-Unis, Mohamed Siad Douale. La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du vice-administrateur de la NASA, Matthew Anderson, et du secrétaire d’État adjoint aux Affaires africaines, Frank Garcia. [Source Apanews]

Manifestation de l’opposition sur fond de tensions contre un 3e mandat de Felix Tshisekedi : Les Congolais retiennent leur souffle

Ce 15 septembre 2026 est une journée de haute tension en République démocratique du Congo (RDC), où l’opposition est sur le pied de guerre contre un troisième mandat du président Félix Tshisekedi. Et elle a décidé de battre le macadam et de se faire entendre dans la rue, malgré l’interdiction qui frappe, par endroits, comme à Lubumbashi par exemple, la manifestation.

A Kinshasa la capitale, la marche qui se veut pacifique, a pour destination l’Assemblée nationale afin d’interpeller les élus du peuple sur leur responsabilité face au projet de révision constitutionnelle censé ouvrir le chemin d’un troisième mandat au président Tshisekedi dont le second mandat arrive à échéance à la fin de l’année 2028. [Source Le Pays]

Bénin : La gratuité pour les filles dans le secondaire

En ce jour de rentrée scolaire, le gouvernement généralise la gratuité totale de leurs frais de scolarité, de la classe de 6e jusqu'en terminale.

Ce lundi 14 septembre, les cours de récréation résonnent à nouveau au Bénin. Mais cette rentrée marque un tournant historique : la scolarité est désormais entièrement gratuite pour toutes les filles, de la 6e en terminale, dans le public et la technique.

Une bouffée d'oxygène pour les familles et un soulagement pour des jeunes filles comme Nora Azibligbo ou Esther Mondé, qui risquaient d'abandonner l'école. [Source Deutsche Welle]

Transformation numérique : Cybastion annonce un investissement de 300 millions de dollars au Sénégal

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de transformation numérique. À Washington, l’entreprise américaine Cybastion a annoncé un investissement de 300 millions de dollars destiné à accompagner le développement de l’écosystème numérique sénégalais.

Cette annonce intervient dans le cadre de la dynamique engagée par les autorités sénégalaises pour renforcer les infrastructures, les services et la souveraineté numériques du pays.

Cette enveloppe constitue un signal important pour le développement du secteur numérique, considéré comme l’un des leviers de la transformation économique et administrative du Sénégal. Elle intervient alors que le pays cherche à accélérer la mise en œuvre de ses ambitions dans le domaine du numérique, en cohérence avec l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 et le Masterplan 2025-2034. [Source Le Soleil]

Mines et énergie - Les Etats de l'AES veulent faire des ressources un levier de souveraineté

Le ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières a organisé une conférence publique sur les potentialités minières, énergétiques et des hydrocarbures de l'espace confédéral de l'AES, lundi 14 septembre 2026, à Ouagadougou. Cette rencontre se tient dans le cadre de la VIIIe édition de la Semaine des activités minières, couplée à la Ire édition de la semaine de l'énergie, des mines et des hydrocarbures de l'AES.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger entendent renforcer leur maîtrise des ressources minières, énergétiques et des hydrocarbures, afin d'en faire de véritables leviers de développement et de souveraineté. Cette ambition a été réaffirmée par la tenue d'une conférence publique consacrée aux potentialités minières, énergétiques et pétrolières de la Confédération des Etats du Sahel (AES), lundi 14 septembre 2026, à Ouagadougou. [Source Sidwaya]

Madagascar : L’État veut reprendre la main sur les importations d’hydrocarbures

À Madagascar, les quatre principaux distributeurs de carburant ne sont plus les seuls à gérer l'achat et l'importation de produits pétroliers. Depuis un mois, la State Procurement of Madagascar (SPM), assure également l'approvisionnement en pétrole de la Grande Île. Une loi entrée en vigueur début août prévoit même qu'elle devienne la seule entité responsable de l'importation d'hydrocarbures à l'issue d’une période transitoire dont la durée n'a pas été communiquée.

Le futur système donne toute latitude à l'État pour choisir ses fournisseurs et négocier ses prix, mais la Grande Île a tout à y perdre, selon les sociétés pétrolières opérant dans le pays. « Une perte d'autonomie stratégique » et « une forme de nationalisation de facto du secteur » : telles sont les craintes exprimées par le Groupement pétrolier de Madagascar, réunissant les distributeurs privés, dans un document de plaidoyer. [Source RFI]

Guinée : La croissance attendue au-dessus de 9 %, portée notamment par Simandou

La croissance économique de la Guinée devrait dépasser 9 % en 2026 comme en 2027, selon les prévisions présentées par la Banque africaine de développement (BAD). Après une hausse du PIB de 7,4 % en 2025, contre 5,7 % en 2024, le pays devrait bénéficier notamment de la montée en puissance du projet minier de Simandou.

La BAD appelle toutefois à renforcer le financement de l’économie et la mobilisation des ressources intérieures afin que cette forte progression de l’activité se traduise par davantage d’investissements.

La Guinée pourrait connaître deux années consécutives de croissance supérieure à 9 %. Présentant le rapport 2026 sur les perspectives économiques du pays, Lawson Zankli Laté Dodji, représentant résident de la Banque africaine de développement en Guinée, a insisté sur la nécessité de transformer les performances attendues en résultats économiques durables. [Source LSI Africa]

Durban Fashion Fair 2026, 84 créateurs et 25 nouveaux visages sur le podium

À partir de mercredi 16 septembre, Durban réunira 84 créateurs au Durban Exhibition Centre pour les 15 ans de sa Fashion Fair. Pendant trois soirées, le rendez-vous sud-africain fera défiler des maisons installées, de jeunes labels et la promotion 2026 de son programme de mentorat, sous le thème « Where Legacy Lives »

L’affiche dépasse les frontières de l’Afrique du Sud. La municipalité d’eThekwini annonce des créateurs venus notamment du Zimbabwe, de Namibie, de République démocratique du Congo, du Botswana et des Seychelles, aux côtés de signatures de Durban, du Cap et de Johannesburg. L’ouverture réunira entre autres Dineo Khumalo, Republic Menswear, Carita Adams, Black Faces Apparel et ByArthur The Tailor. [Source Beninwebtv]

Aliments importés : L’Afrique face au défi de la traçabilité sanitaire

Au-delà de l’augmentation de la production locale, la sécurité alimentaire passe aussi par un meilleur contrôle des denrées importées. Dans une tribune, transmise à Fratmat.info, le 13 septembre 2026, Djibril Gabriel Diabaté, consultant senior en développement industriel, appelle à renforcer la traçabilité des produits alimentaires aux frontières et à professionnaliser davantage les dispositifs de contrôle.

Que contient réellement l’assiette des consommateurs africains ? Pour Djibril Gabriel Diabaté, cette question mérite une attention accrue. Dans sa tribune consacrée à la sécurité sanitaire des aliments importés, le consultant estime que la maîtrise de la traçabilité constitue un enjeu majeur pour les pays du continent.

Selon lui, une partie des denrées alimentaires importées entre sur les marchés sans qu’un suivi suffisamment rigoureux de leur chaîne de conditionnement soit toujours garanti. Il relève notamment des insuffisances dans la connaissance et l’utilisation de certains outils de la qualité industrielle. [Source Fratmat]