Algérie: Alger veut réactiver ses mécanismes de coopération institutionnelle avec Bamako

Dakar — Le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, a fait part lundi à Bamako de la volonté de son pays de réactiver ses mécanismes de coopération institutionnelle avec le Mali, évoquant la tenue prochaine d'une réunion de la Grande commission mixte de coopération

L'Algérie est disposée à entamer la réactivation des mécanismes de coopération institutionnelle, à leur tête la Grande commission mixte de coopération, dont la tenue offrira l'occasion d'actualiser et de renforcer le cadre juridique régissant nos relations bilatérales, conformément aux exigences de la nouvelle étape", a-t-il notamment indiqué dans des propos rapportés par Algérie service presse.

Selon l'agence officielle d'information de l'Algérie, Sifi Ghrieb, a martelé que les traditions de coopération ancrées entre l'Algérie et le Mali constituent un socle solide pour bâtir des partenariats futurs dans les domaines d'intérêt commun, au niveau bilatéral, tout en allant de l'avant dans les grands projets d'intégration régionale.

Le chef du gouvernement algérien, en visite de travail à Bamako, intervenait lors d'une rencontre avec une délégation d'officiels malien conduit par son homologue du Mali, le général Abdoulaye Maïga.

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Sifi Ghrieb a ainsi réaffirmé la volonté des deux pays de "cristalliser une vision commune sur les dossiers d'importance pour l'Algérie et le Mali", lesquels pourraient être soumis aux dirigeants des deux pays lors de la visite programmée du Président Assimi Goïta en Algérie.

A ses yeux, la rencontre entre les deux délégations constitue "une opportunité pour mener des consultations approfondies sur les différents axes de la coopération bilatérale, échanger les vues sur les défis communs auxquels est confrontée notre région, examiner les moyens d'unifier nos efforts conjoints pour y faire face ensemble et explorer de nouveaux domaines susceptibles d'enrichir notre coopération au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères".

Sifi Ghrieb a estimé que cette visite constitue également "une nouvelle étape dans le long et riche parcours des relations historiques" entre les deux pays et la volonté politique affichée par les deux dirigeants.

De son côté, le Premier ministre malien, a manifestement abondé dans le même sens, évoquant notamment le souhait d'une redynamisation des relations fraternelles et séculaires entre son pays et l'Algérie.

Il a de nouveau souligné l'engagement du Mali en faveur d'une action coordonnée des deux pays pour la stabilité de la région du sahel en proie à des tensions terroristes, selon APS.