Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Faire de la protection de l'enfant une priorité nationale

Dans le cadre des échanges réguliers entre le Congo et les Nations unies autour de la protection des enfants, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie-France Hélène Lydie Pongault, a échangé le 14 septembre à Brazzaville avec la représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Mariavittoria Ballota.

Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés, notamment sur l'importance de placer les droits et la protection des enfants au cœur du plan national de développement 2026-2031 en cours d'élaboration. « Il s'agira de veiller à ce que les enjeux spécifiques des enfants les plus vulnérables, y compris ceux sans soins parentaux, victimes de violences ou vivant avec un handicap, soient pris en compte dans ce plan », a indiqué le représentante de l'Unicef.

L'Unicef apportera, par ailleurs, à la demande du ministère, son appui à la mise à jour de la politique de l'action sociale, arrivant à échéance en 2026. Cet accompagnement portera sur la réflexion autour de la nouvelle politique qui déterminera ensuite le plan de travail et la réorientation des priorités en fonction des nouveaux enjeux sociaux du Congo.

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L'autre point entre les deux personnalités a porté sur la célébration de la Journée internationale de l'enfance, le 20 novembre prochain. À cette occasion, l'agence onusienne organisera un forum national sur les droits des enfants avec une demande de patronage auprès du président de la République. « Cette initiative vise à placer l'agenda de l'enfance au plus haut niveau de l'État et à mobiliser le soutien nécessaire pour que les enfants, en particulier les plus vulnérables, restent au centre de la réflexion nationale », a signifié Mariavittoria Ballota.

La représentante de l'Unicef a également rappelé que l'organisation célébrera, le 11 décembre prochain, ses 80 ans d'existence au niveau mondial. Elle a souligné que ces événements sont l'occasion de réaffirmer que sans prise en charge des droits des enfants, les autres secteurs de la société ne pourront pas progresser durablement.