Congo-Kinshasa: Le Chef de l'État dote le Lycée Shaumba de deux bus et d'une centaine d'ordinateurs

Ce lundi 14 septembre 2026, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu favorablement aux préoccupations des élèves du Lycée Monseigneur Shaumba, situé dans la commune de la Gombe, en mettant à leur disposition deux bus.

Dotés d'une capacité de 71 places chacun, ces deux bus de marque TATA ont pour mission de faciliter la mobilité des élèves, aussi bien lors des activités scolaires que parascolaires.

Au cours de cette même cérémonie, une centaine d'ordinateurs fixes de marque Okapi ont été remis au Lycée Shaumba en vue de renforcer l'accès aux outils numériques et l'apprentissage des technologies de l'information et de la communication.

Ce geste du Président de la République fait suite aux préoccupations exprimées par les lycéennes le 4 septembre dernier, lors de sa visite dans cet établissement, pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire 2026-2027. Il apporte une solution à la fois rapide et efficace, qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des conditions d'apprentissage.

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Créé en 1961, le Lycée Monseigneur Shaumba figure parmi les établissements scolaires majeurs de l'Église du Christ au Congo et du système éducatif de la République démocratique du Congo (RDC).