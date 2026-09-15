Gabon: Foncier et état civil - Snedai présente ses solutions au gouvernement

15 Septembre 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTM

La digitalisation du foncier et de l'état civil s'accélère. Ce lundi, le Ministre du Logement, Mays Mouissi, a présidé une séance de travail avec Mme Louise Pierrette Mvono, Ministre de la Planification et de la Prospective, et une délégation de Snedai Groupe conduite par son PDG, Adama Bictogo.

Au coeur des échanges : les solutions technologiques, le financement et la coordination nécessaires au déploiement de ces projets. Le Gabon tend vers une administration plus fiable et interopérable

Snedai a présenté son expertise en systèmes biométriques, modernisation de l'état civil et fiabilisation des données. Une offre qui arrive au moment où le Ministère du Logement travaille à la digitalisation du cadastre pour mieux structurer les données et simplifier les démarches des usagers.

Les deux ministres ont salué l'intérêt de ces projets pour l'efficacité des services publics. Il a été convenu de renforcer la coordination interministérielle et de désigner des points focaux pour accélérer les travaux.

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Snedai s'est dit prêt à accompagner le démarrage via un mécanisme de préfinancement. Une étape de plus pour le programme Gabon Digital et la modernisation de l'administration.

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