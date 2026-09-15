Afrique Centrale: Centrafrique / Gabon - Le Président Faustin-Archange Touadéra confirme sa participation au Business Africa International Forum 202INE

C'est une confirmation majeure pour le Business Africa International Forum Gabon 2026. La Présidente Générale de Business Africa International (BAI), Mme Jenifer Saraïva Yanzere, a été reçue en audience par Son Excellence le Professeur Faustin-Archange Touadéra, Président de la République Centrafricaine.

Au coeur des échanges : la présentation de la vision, des enjeux et des perspectives de la prochaine édition du Business Africa International Forum, qui se tiendra du 25 au 27 novembre 2026 au Palais des Congrès de Libreville - Omar Bongo Ondimba.

À l'issue de cette rencontre de haut niveau, le Chef de l'État centrafricain a officiellement confirmé sa présence à ce grand rendez-vous économique international.

Cette audience a également été l'occasion de mettre en lumière la dynamique « Invest RCA - Gabon », une initiative visant à :

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- renforcer les relations économiques entre les deux pays,

- promouvoir les opportunités d'investissement en RCA et au Gabon,

- favoriser la création de partenariats stratégiques entre décideurs publics, investisseurs et secteur privé.

Une étape décisive qui marque l'avancée des préparatifs et qui réaffirme l'ambition portée par BAI : faire de Libreville une plateforme stratégique de rencontres, d'investissements et de concrétisation de projets structurants en Afrique.

Rendez-vous est pris du 25 au 27 novembre 2026 à Libreville.