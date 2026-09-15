Gabon: Réforme de la fonction publique - Valoriser les compétences acquises au service des ambitions du pays

Le débat sur la réforme de la fonction publique gabonaise bat son plein. Alors que les deux chambres du Parlement viennent d'effectuer leur rentrée parlementaire et auront à se prononcer sur cette importante réforme, les discussions aujourd'hui portent principalement sur les avancements automatiques, la formalisation des fiches de poste ou encore le relèvement de l'âge limite d'accès à la fonction publique.

Ces questions sont importantes. Toutefois, il me semble qu'une autre dimension mérite également d'être intégrée à la réflexion celle de la fonction publique dont le Gabon a besoin pour accompagner les ambitions de développement portées par le Plan national de développement de la transition.

Notre pays est engagé dans une dynamique de transformation qui exige une administration moderne, efficace et capable de répondre aux défis de son temps.

À l'ère de la numérisation des services publics, de la simplification des procédures administratives et de la recherche d'une meilleure qualité de service, la modernisation de l'État ne peut se limiter aux textes ou aux infrastructures.

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Elle doit également concerner les compétences mobilisées au sein de l'administration. Dans cette perspective, il serait pertinent de créer davantage d'incitations pour attirer vers la fonction publique des Gabonais exerçant dans le secteur privé, aussi bien sur le territoire national qu'au sein de la diaspora.

Beaucoup disposent d'une expérience précieuse acquise dans des entreprises, des organisations internationales ou des administrations étrangères. Ce capital humain pourrait contribuer à renforcer l'efficacité de l'action publique et à accélérer la mise en oeuvre des politiques de développement.

Le concours doit demeurer la règle d'accès à la fonction publique, aussi bien pour les nouveaux diplômés que pour les professionnels expérimentés. Il garantit l'égalité des chances entre les candidats et préserve le principe du mérite.

Toutefois, si le concours permet de sélectionner les meilleurs profils, il ne devrait pas conduire à ignorer les acquis professionnels de ceux qui ont déjà accumulé plusieurs années d'expérience avant de rejoindre l'administration.

Le diplôme reste une référence essentielle, mais il constitue avant tout une présomption de connaissances. L'expérience professionnelle, quant à elle, apporte la preuve de compétences exercées et de capacités opérationnelles déjà éprouvées.

Dans des domaines tels que la gestion de projet, les finances, la transformation numérique, l'ingénierie ou encore le management, cette expérience représente souvent une valeur ajoutée significative pour l'administration.

C'est pourquoi, la réforme de la fonction publique qui est en discussion pourrait prévoir une meilleure reconnaissance des acquis professionnels dans les textes régissant la fonction publique.

Cette reconnaissance pourrait notamment se traduire par une prise en compte de l'expérience dans le classement, l'évolution de carrière ou la rémunération des agents recrutés.

Une telle mesure renforcerait l'attractivité du service public sans remettre en cause le principe du concours, tout en permettant à l'administration de bénéficier de profils diversifiés et immédiatement opérationnels.

Au fond, la réforme de la fonction publique ne doit pas être envisagée comme une simple réforme administrative. Elle constitue un choix stratégique pour l'avenir du Gabon.

Si l'égalité d'accès à l'emploi public doit être préservée, l'expérience professionnelle acquise avant l'entrée dans l'administration doit également être reconnue à sa juste valeur.

Une fonction publique su service du développement reposent avant tout sur la qualité des femmes et des hommes chargés de les mettre en oeuvre.