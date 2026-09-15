220 millions de personnes aident 1,1 milliard de proches par des envois de fonds, soit au total une personne sur six concernée dans le monde.

Les envois de fonds à destination de pays à revenu faible ou intermédiaire ont atteint 728,6 milliards d’USD en 2025, montant plus de quatre fois supérieur à l’aide publique au développement mondiale cette année-là et plus élevé que les investissements étrangers directs réalisés dans ces pays, montre un nouveau rapport publié aujourd’hui par le Fonds international de développement agricole (FIDA).

Ce rapport intitulé Sending Money Home 2026. Beyond remittances: From lifeline to resilience – one family at a time (Aider les siens en 2026. Les envois de fonds comme point de départ: de la survie à la résilience, famille par famille) montre que, ces dix dernières années, les envois de fonds sont restés l’une des principales sources de financement des ménages à l’échelle mondiale, et l’une des plus régulières, et ont permis aux familles de répondre à leurs besoins essentiels, de gagner en résilience et d’investir pour l’avenir, même en temps de crise.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis 2016, le montant des envois de fonds a augmenté de 94%, croissance supérieure à celle de la population et à l’émigration dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Selon le rapport, 220 millions de migrants et de membres de la diaspora aident 1,1 milliard de proches, c’est-à-dire que les envois de fonds concernent au total environ une personne sur six dans le monde.

« Les envois de fonds permettent aux familles de répondre à leurs besoins essentiels mais aussi d’accroître leur capital et leur résilience face aux chocs », a déclaré Alvaro Lario, Président du FIDA. « L’utilité potentielle de cet instrument est maximisée lorsque les familles ont accès à des services financiers abordables et fiables et qu’elles disposent des connaissances, du choix et des solutions voulues pour utiliser leurs ressources selon leurs besoins et aspirations», a-t-il ajouté.

Près d’un tiers des fonds envoyés par des personnes migrantes dans leur pays d’origine, soit environ 233 milliards d’USD, ont été reçus dans des zones rurales, où l’accès à l’emploi formel, aux services financiers et aux infrastructures publiques est souvent très difficile et où cet apport peut s’avérer décisif.

Selon le rapport, les familles destinataires de ces envois investissent environ 22 milliards d’USD chaque année dans les systèmes agroalimentaires ruraux, à l’appui de la production agricole, des entreprises rurales et de l’emploi.

« Les envois de fonds destinés aux zones rurales ne bénéficient pas seulement aux ménages destinataires, mais aussi aux économies du territoire, profitant ainsi aux entreprises, à l’emploi et aux systèmes alimentaires locaux », a déclaré Alvaro Lario. « Pour des millions de familles rurales, ces fonds peuvent être un premier pas vers l’épargne et l’assurance et vers un emprunt adapté. Ils peuvent aussi ouvrir un parcours de résilience aux chocs économiques et climatiques. Cela s’accompagne bien souvent d’un élargissement des perspectives, de sorte que la migration cesse d’être un impératif. »

Le rapport indique que certaines mesures de politiques publiques peuvent être prises pour renforcer l’impact des envois de fonds en matière de résilience, d’inclusion financière et de possibilités économiques tout en montrant que cet instrument de financement privé ne peut pas se substituer à l’investissement public, à la protection sociale ou au financement de l’action climatique.

On estime que plus de la moitié des envois de fonds sont aujourd’hui émis par voie numérique, canal qui permet de réduire les frais de transfert. L’argent liquide reste toutefois très utilisé dans de nombreux circuits d’envois de fonds. En 2025, seules 35% des opérations analysées étaient intégralement numériques de bout en bout.

Le rapport appelle les pouvoirs publics, les autorités de réglementation, les institutions financières et les partenaires de développement à rendre les transferts moins coûteux et plus transparents, à mieux servir les zones rurales, à renforcer les capacités financières et numériques et à élargir l’accès des familles à l’épargne, à l’assurance et à des solutions appropriées de crédit et d’investissement.

Principales constatations dans les différentes régions: