Tunisie: Expatriés - La sensation Ayari

14 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Mohamed Salem Kechiche

 Khalil Ayari a été l'auteur d'un but d'une frappe du gauche à l'entrée de la surface de réparation des Stéphanois recollant au score 1-1. Mieux encore, Dunkerque a récupéré la 7e place de Ligue 2 après s'être imposé 2-1 face à St-Etienne qui restait sur une série de 5 succès consécutifs. Seul bémol, Ayari a récolté un carton jaune pour avoir enlevé son maillot suite à son but splendide du reste, à la 53e minute de jeu. Il a été remplacé à la 71e.

Début de Cherni avec Nantes

Le mauvais début de saison des Canaris se poursuit avec une défaite à Sochaux 1-0. Pour son 1er match avec les Nantais, le néo-transfuge, Amine Cherni, qui a disputé 61 minutes avec un rendement correct, n'a pu inverser le cours du match.

La découverte Strotz

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Clermont et Boulogne font match nul 0-0. Le jeune Clermontois Noam Strutz, entré en jeu à la 77e minute, a livré une prestation convaincante, se créant notamment une occasion franche. Il a été élu meilleur joueur de la seconde période.

Dans nos archives 25e journée - CSS : Laisser une bonne impressionHaj Mohamed passeur

Lors de la cinquième journée de la deuxième division belge, Beerschot a battu Lierse 3-1. Le milieu offensif du leader Beerschot, Anas Haj Mohamed, a débuté sur le banc et est entré en jeu à la 21e minute, suite à la blessure d'un coéquipier. Il a réalisé une bonne prestation, délivrant une passe décisive sur le troisième but de son équipe et deux occasions franches de scorer. Il a figuré parmi les meilleurs joueurs de la rencontre.

Ben Ali affûté

Lors de la 5e journée de Super League turque, Alanyaspor d'Omar Ben Ali et Göztepe ont fait match nul 2-2. L'ancien pensionnaire du CSHL et du CSS était titulaire et a été remplacé à la 57e minute. Il a réalisé une prestation convaincante à son poste.

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