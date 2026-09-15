Afrique: L'EUNIC célèbre les langues européennes à Tunis - Des passerelles entre les cultures

Une journée pour découvrir les langues, les cultures et les littératures européennes à Tunis, entre rencontres, lectures et parcours dans les institutions culturelles.

Le réseau Eunic Tunisie organisera le 26 septembre 2026 une manifestation intitulée : « Les langues unissent ! » afin de célébrer la Journée des langues à Tunis. Cette initiative propose une matinée portes ouvertes où les participants visiteront diverses ambassades et instituts culturels européens munis d'un passeport symbolique.

En soirée, l'Institut français de Tunisie accueillera une rencontre littéraire multilingue mettant à l'honneur des textes de divers horizons, de la poésie suédoise à la bande dessinée belge.

Des diplomates et des universitaires y réciteront des oeuvres en langues originales, accompagnées de traductions en français et en arabe pour favoriser le partage. L'événement souligne l'importance du dialogue interculturel et de la diversité linguistique comme passerelles entre les peuples. Un hommage particulier à la poésie de Mahmoud Derwich viendra clore cette programmation dédiée à la richesse des imaginaires mondiaux.

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Dans nos archives "Squid Game : Saison 2" écrase tous les records sur NetflixLes activités seront structurées en deux grands temps forts :

La journée portes ouvertes aura lieu de 9h00 à 14h00. Un bus accompagné d'un guide emmènera le public suivre un itinéraire collectif, avec un départ fixé à 9h00 devant la Cité de la culture et un retour au même endroit à 14h00. L'itinéraire fait étape successivement à l'ambassade de Suisse, l'Institut français de Tunisie, l'Institut Cervantes, le Goethe-Institut, l'ambassade Bulgarie et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles.

À chaque escale, les participants découvriront les programmes linguistiques et culturels des institutions et prendront part à diverses animations. Un « passeport » symbolique sera remis aux visiteurs et tamponné à chaque étape.

Le deuxième temps fort sera consacré à la soirée littéraire multilingue à partir de 19h00. Organisée à l'Institut français de Tunisie, cette soirée mettra à l'honneur la littérature européenne et méditerranéenne à travers des lectures en langue originale accompagnées de présentations ou de traductions en français et en arabe.

Au cours de cette rencontre, la Bulgarie participera avec la lecture en bulgare et en français d'un texte intitulé « Ô mon blanc nuage, dis-moi » de Ran Bosilek par l'ambassadrice Boriana Simeonova, la Suède proposera la découverte de la poésie de Karin Boye, alors que la Pologne mettra en valeur des textes des figures littéraires Wislawa Szymborska et Zbigniew Herbert.

Le British Council suggérera un échange interactif autour d'un extrait de Sarah Waters et une présentation de la Bibliothèque numérique. Pour sa part, l'Autriche partagera des extraits de « Fragments viennois, la route de Vindobona » par notre confrère Hatem Bourial. L'Italie et la Tunisie proposeront ensemble des poèmes des auteurs tunisiens Adam Fethi et Fatma Akescia. La Belgique et les Pays-Bas feront conjointement des lectures croisées consacrées aux écrivains Lize Spit et Rob van Hessen par l'ambassadeurr de Belgique Jan De Pauw et l'ambassadrice des Pays-Bas Dewi van de Weerd.

Malte est également au rendez-vous avec une récitation du texte « Il-Kantilena » de Hayet Damanin. La Wallonie-Bruxelles offrira une séquence humoristique autour de la bande dessinée franco-belge avec des extraits de « Gaston Lagaffe » lus par la Déléguée générale Rajae Essefiani. Quant au Goethe-Institut, il mettra en valeur un extrait de l'oeuvre du poète Rainer Maria Rilke à travers une lecture en allemand et en arabe de ses poèmes. Et pour terminer, un hommage spécial sera rendu au grand poète palestinien Mahmoud Darwich.