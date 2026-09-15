Tunisie: CAB - Le comité provisoire prolonge le bail - C'était prévisible

Les responsables actuels ont pris une décision sage et surtout vitale pour le club...

Venu en toute urgence pour régulariser la situation du club sur le plan administratif, le président provisoire, Riadh Mokdad et son équipe prolongent désormais le bail jusqu'au 10 décembre prochain!

Une décision sage d'autant qu'aucun candidat à la présidence du CAB ne s'est manifesté pour assurer la relève. La première étape, une véritable course contre la montre, qui était donc de sauver le club de la rétrogradation, étant ponctuée avec succès, il n'y avait pas de raison de ne pas continuer l'aventure tout en ayant à l'esprit les échéances de paiement des dettes. Même si les sommes à régler sont colossales pour un club qui n'a pas beaucoup de rentrées d'argent, on reste relativement optimiste au sein de la famille cabiste. En effet, outre l'aide substantielle promise par le gouverneur de la région et l'apport du comité provisoire, l'union sacrée semble s'organiser au sein du public «jaune et noir».

Beaucoup de mérite...

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Cet élan de solidarité vis-à-vis du CAB est encouragé par les bons résultats de ce début de saison. On est loin de la situation délicate des années précédentes. Les Cabistes ont pris sept points en trois matches, ce qui leur permet de négocier les prochaines journées avec un bon moral et non pas la peur au ventre...

Certes, il y a une série de trois rencontres importantes à venir (CSS, USM et CA), mais comme la plupart des équipes se valent, tout est possible.

La lecture des résultats des premières journées disputées jusqu'ici interdit désormais tout pronostic. Soulagé donc de l'obsession du mauvais démarrage, le président du comité provisoire n'a pas reculé devant le défi de réussir le départ sur le plan sportif. «Ne pas reculer devant une telle responsabilité est un devoir. Le CAB a besoin encore plus de soutien, lorsque les choses ne vont pas bien.

Nous essayons, du mieux possible, de mettre le club sur le bon chemin et pour ceux qui exigent de nous l'impossible, nous les invitons à nous aider par leur silence.», dit-il en substance quand il a pris la décision de prolonger le bail. L'appétit ne vient-il pas en mangeant? La réussite tient parfois à un fil. On ne peut que saluer les dirigeants actuels pour le courage qu'ils ont manifesté au moment où tout le monde a esquivé la responsabilité! Bref, ils ont beaucoup de mérite...