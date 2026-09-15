Afrique: Karaté - Championnats d'Afrique Seniors, juniors et cadets - Des jeunes qui promettent

14 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Kamel Ghattas

 La première journée a laissé une mauvaise impression. Certes, il y a eu des médailles de bronze, mais ceux qui étaient parmi les favoris ont baissé pavillon et se sont contentés du bronze. Et voilà les jeunes qui redonnent espoir et remettent leur sport favori en selle.

C'est ainsi que les cadets et les juniors ont pu monter sur la première marche du podium.

D'autres ont pris place sur la deuxième marche, ce qui correspond à de l'or et de l'argent. Et les sentiments sont tout autres lorsqu'un jeune s'illustre. C'est la meilleure réponse pour ceux qui doutent. Il y a des jeunes qui sont dans l'antichambre de la gloire. Il faut les encourager et leur fournir les moyens de progresser rapidement. Cela suppose des stages et des regroupements pour une spécialisation coutumière. Tant que la marge de progression est large, les efforts à faire devraient être plus conséquents pour accompagner cette évolution.

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Dans nos archives Football : Kaies Yacoubi de retour à la tête d'Al-WahadetToujours est-il que ce championnat africain organisé en Algérie a permis de faire le point sur la situation générale de cette discipline exigeante. Il y a assurément une bonne pyramide qui progresse. Elle exige des moyens financiers importants et des prévisions d'enrichissement des programmes de mise à niveau de manière soutenue. Les sports de combat figurent parmi les disciplines les plus ingrates. En une fraction de seconde, l'effort de toute une année risque de chavirer.

De toutes les façons, le bilan que dresse la fédération est autre que celui des fans ou des spectateurs. Il sera effectué conformément aux objectifs nationaux et internationaux.

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