Togo: Gomado et Golfe 1 mobilisés autour de la discipline et de la sécurité

La rentrée scolaire 2026-2027 est officiellement effective depuis ce lundi 14 septembre 2026 au Togo. Dans la commune Golfe 1, cette reprise des classes a été marquée par une tournée du ministre-maire Gbloekpo Koamy Gomado et de sa délégation dans plusieurs établissements scolaires, avec un accent particulier sur la discipline, la non-violence, l'assiduité et la sécurité des élèves.

C'est dans une ambiance de reprise que les élèves ont retrouvé, ce lundi, le chemin des salles de classe après les vacances scolaires. Dans la commune Golfe 1, les autorités municipales ont tenu à être aux côtés de la communauté éducative pour cette première journée de l'année scolaire.

À la tête d'une délégation, le ministre-maire Gbloekpo Koamy Gomado a sillonné plusieurs établissements scolaires, notamment l'École primaire publique (EPP) de Gbényédzi, l'EPP Aklassou, l'EPP Bè Gare ainsi que le Jardin d'enfants de la Croix-Rouge. Cette tournée a permis au premier responsable de la commune de constater de visu les conditions de cette rentrée et d'adresser des messages aux différents acteurs du système éducatif.

Discipline, non-violence et assiduité

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Face aux élèves, le ministre-maire a lancé un appel à la non-violence et au respect de la discipline au sein des établissements scolaires. Il les a également exhortés à faire preuve d'assiduité et de sérieux dans le travail tout au long de l'année.

Gbloekpo Koamy Gomado a notamment invité les apprenants à ne pas attendre les dernières semaines avant les examens pour se mettre au travail. Il leur a conseillé de commencer la préparation des différents examens dès les premiers jours de l'année scolaire, afin de mettre toutes les chances de leur côté.

L'autorité municipale a par ailleurs insisté sur la nécessité de préserver la propreté et la salubrité dans les établissements scolaires. Pour lui, un environnement sain constitue également une condition favorable à de bonnes conditions d'apprentissage.

Le corps enseignant encouragé

À l'endroit des enseignants et du personnel éducatif, le maire a transmis les félicitations et le soutien du Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, pour leur engagement dans cette mission qu'il a qualifiée de noble.

Il a également encouragé les enseignants à poursuivre leurs efforts en faveur de la réussite des apprenants et leur a souhaité une année scolaire couronnée de bons résultats.

La tournée du maire n'était toutefois pas la seule initiative de la municipalité. D'autres délégations, composées notamment d'adjoints au maire et d'agents communaux, ont également été déployées dans plusieurs établissements scolaires primaires publics et privés de la commune Golfe 1.

La sécurité des élèves au coeur des préoccupations

Au-delà de l'accueil des élèves et des échanges avec les responsables des établissements, la municipalité a également pris des dispositions pour renforcer la sécurité aux abords des écoles.

Des équipes de la mairie ont ainsi été positionnées à proximité de plusieurs établissements afin d'aider les élèves à traverser les routes en toute sécurité, particulièrement aux heures de forte circulation.

À travers cette présence sur le terrain dès le premier jour de la rentrée, la commune Golfe 1 entend ainsi accompagner les élèves, les enseignants et les parents pour une année scolaire 2026-2027 placée sous le signe de la discipline, de la sécurité, de la salubrité et de la réussite.

Bonne rentrée scolaire 2026-2027 à l'ensemble de la communauté éducative !

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