Angola: Le père Sebastião Moniz Dejoro - Premier prêtre angolais de la Société des Missions africaines

Luanda — « Je fais entrer l'Angola au sein de la SMA, tout comme la SMA a été introduite en Angola par les premiers missionnaires ». Cette phrase résume bien le sens de la vocation de Sebastião Moniz Dejoro, ordonné prêtre fin août et devenu le premier prêtre angolais de la Société des Missions Africaines (SMA).

Il ne s'agit pas seulement d'une première à titre personnel. Son ordination marque une étape importante dans l'histoire de la présence missionnaire de la SMA en Angola : une Église qui, pendant des décennies, a accueilli des missionnaires étrangers, commence aujourd'hui à en envoyer.

« Les missionnaires venus en Angola ont semé une graine ; j'ai aujourd'hui la grâce d'être l'un des premiers fruits de cette graine », raconte Sebastião. Ses paroles expriment la conscience de s'inscrire dans une histoire qui a commencé il y a de nombreuses années, lorsque les missionnaires de la SMA sont arrivés dans le pays pour annoncer l'Évangile, accompagner les communautés et contribuer à la croissance de l'Église locale.

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Être le premier prêtre angolais de la SMA n'est toutefois pas pour lui une source de prestige. « C'est une grâce d'être appelé le premier. Je ne le considère pas avant tout comme un titre, mais comme un don et une responsabilité. » Une responsabilité qui se tourne déjà vers l'avenir : « Je ne veux pas considérer le fait d'être "le premier" comme quelque chose qui me rend important. Je le vois plutôt comme une invitation à ouvrir la voie aux autres ». C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Sebastião envisage avec confiance les vocations chez les jeunes.

Les transformations sociales, la sécularisation et les difficultés économiques peuvent rendre plus difficile pour un jeune le choix de la prêtrise ou de la vie consacrée. « Ils pensent à leurs études, au travail et à la manière de se construire un avenir », observe-t-il. Mais ces difficultés ne signifient pas que le désir de se consacrer à Dieu ait disparu. « La flamme ne s'est pas éteinte. Elle a simplement besoin de personnes disposées à la protéger, à l'alimenter et à lui permettre de grandir. »

Son histoire personnelle a pris naissance au coeur même de la communauté chrétienne. Après avoir recommencé à participer activement à la vie de l'Église durant sa jeunesse, Sebastião a pris conscience de la nécessité d'une catéchèse plus approfondie. Alors qu'il se préparait à la confirmation, il a commencé à collaborer avec un catéchiste pour accompagner les enfants qui se préparaient au baptême et à la première communion.

Ce service a constitué le premier pas d'un parcours destiné à s'élargir. Depuis sa propre communauté, le regard du père Sebastião s'est progressivement tourné vers la province, le pays et au-delà des frontières de l'Angola. Dans son désir de servir l'Église dans des contextes variés, il a trouvé au sein de la SMA une famille et une identité missionnaire bien définie.

« J'ai découvert une famille et une identité missionnaire qui donnaient tout son sens à ce désir », affirme-t-il. Un désir qui se traduit aujourd'hui par la volonté de servir les pauvres et les abandonnés, d'accompagner les personnes dans les joies et les difficultés de la vie et de se tenir à disposition partout où l'Église l'enverra. Son choix prend ainsi une signification plus large pour l'Église angolaise.

Ce pays africain a une longue histoire d'accueil des missionnaires et a beaucoup reçu de leur service. Aujourd'hui, cependant, il se sent prêt à partager avec d'autres Églises ce qu'il a reçu et mûri.

« Nous avons beaucoup reçu des missionnaires et nous avons aujourd'hui une Église en pleine croissance, avec un grand potentiel, de nombreux talents et beaucoup à offrir », souligne le père Sebastião. « Nous pouvons recevoir des autres Églises, mais nous pouvons aussi donner. Je crois que l'Angola est prêt à ouvrir ses horizons à la SMA. Nous pouvons apporter notre foi, notre culture, notre expérience et notre manière d'être Église dans d'autres lieux. »

C'est là, en définitive, la nouveauté que représente l'ordination de ce jeune prêtre : non seulement le premier Angolais de la SMA, mais aussi le signe d'une Église qui, après avoir reçu le don de la mission, se découvre capable de le transmettre à son tour. L'Angola, autrefois terre de mission, devient de plus en plus une terre qui envoie des missionnaires. Et le père Sebastião veut être le premier pas de ce nouveau chemin.