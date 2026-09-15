Congo-Brazzaville: Littérature - Le Dr Malachie Cyrille Ngouloubi présente ses distinctions à la presse

Détenteur de plusieurs distinctions courant cette année 2026, le Dr Malachie Cyrille Ngouloubi les a présentéés à la presse le 12 septembre à Brazzaville. Une manière pour lui de dresser son bilan littéraire et culturel à mi-parcours.

Les distinctions reçues cette année par le Dr Malachie Cyrille Ngouloubi consacrent ses engagements dans les domaines culturel, scientifique et sportif. Cette diversité est particulièrement significative pour lui, parce qu'elle traduit une conception décloisonnée de l'engagement intellectuel. En effet, au cours de cette année 2026, le Dr Malachie Cyrille Ngouloubi a reçu plusieurs distinctions dans différents domaines.

Concernant la littérature et la culture, il a reçu le Prix de poésie "Tchicaya-U Tam'si", décerné par l'Atelier Senghor et la Société des poètes français ; le Prix de poésie "Claude Emmanuel Eta-Onka" du Salon international du livre et des arts de Pointe-Noire ; le "Diplôme d'ambassadeur de la culture congolaise", octroyé par l'association Bantu Culture ainsi que le "diplôme d'ambassadeur de la culture africaine du festival international du livre et des arts assimilés du Bénin".

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Par ailleurs, le Réseau des journalistes et communicateurs congolais pour l'émulation du citoyen, lui a attribué trois distinctions majeures : le "Grand prix de la culture ministre Jean-Claude Gakosso", le "Grand prix du sport Grand maître Florent Ntsiba" et le "Grand prix scientifique Pr Roger Armand Makany". Ces distinctions ont donc des origines et des champs de reconnaissance différents, mais elles convergent toutes vers une même exigence : celle de l'excellence, du travail et du service de la communauté.

Le récipiendaire considère que la littérature dialogue avec la science, que la culture nourrit le développement et que le sport participe également à la formation intégrale de l'être humain. «L'année 2026 a été particulièrement féconde dans mon parcours, puisqu'elle a été jalonnée de plusieurs distinctions qui sont venues saluer, à des titres différents, mon engagement dans les domaines de la littérature, de la culture, de la science et, plus largement, dans la promotion de l'excellence.

Il m'a donc semblé naturel de venir présenter ces distinctions à un média de référence de notre pays, mais surtout de partager avec vos lecteurs ce qu'elles représentent pour moi et la responsabilité qu'elles impliquent. Car un prix n'est jamais, à mes yeux, un aboutissement définitif. Il constitue plutôt une invitation à travailler davantage, à créer davantage et à demeurer digne de la confiance qui vous est accordée», s'est-il exprimé aux Dépêches de Brazzaville.

Notons que Malachie Cyrille Ngouloubi est Dr en Sciences économiques et de gestion, enseignant-chercheur, entrepreneur, mais également écrivain, éditeur et promoteur culturel. Son parcours se situe à la croisée de plusieurs univers qui, loin de s'exclure, se fécondent mutuellement : la recherche scientifique, la spiritualité, la littérature, l'édition, la culture et l'action en faveur de la promotion du savoir.

À travers l'écriture et ses différentes initiatives culturelles et éditoriales, il s'efforce de faire de la connaissance, de la création et de la culture des instruments de formation de l'homme, d'élévation de la conscience et de développement de la société.