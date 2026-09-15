Congo-Brazzaville: Musique gospel - Leatitia Céleste lance «Ami Fidèle»

Après «Lesarwa», l'artiste congolaise de la musique chrétienne poursuit son voyage musical avec un nouveau single aux sonorités de rumba, porté par un message d'adoration, de reconnaissance et d'espérance, intitulé «Ami Fidèle».

À travers cette nouvelle oeuvre, qui est le deuxième single de l'artiste, après le remarquable single «Lesarwa», qui signifie « élevons » en kouyou, langue de son terroir au Congo-Brazzaville, Leatitia Céleste poursuit une démarche artistique et culturelle qui lui est chère; celle de faire entendre le gospel dans sa culture, en puisant dans les sonorités, les rythmes et les richesses musicales de son héritage africain.

Si «Lesarwa» invitait à élever les voix et les coeurs vers Dieu, «Ami Fidèle» s'inscrit dans une dimension plus intime. C'est un chant d'adoration et de reconnaissance, une déclaration d'amour adressée à celui que l'artiste considère comme le véritable Ami qui ne déçoit jamais.

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«Après avoir fait confiance plus d'une fois aux gens, je me suis rendu compte que la seule personne qui est véritablement fidèle et attentive, c'est Dieu. Dans mon intimité, par son esprit, il me console, il restaure mon âme et surtout il reste quand tout le monde me quitte et me laisse.» Une déclaration faite par l'artiste, qui résume à elle seule l'essence du nouveau single. «Ami Fidèle» est donc bien plus qu'une chanson d'adoration. C'est un témoignage, celui d'une femme qui, à travers son parcours, ses expériences et ses épreuves, a découvert une fidélité qui ne dépend ni des circonstances ni des saisons de la vie.

«Ami Fidèle» une nouvelle couleur musicale

Musicalement, Leatitia Céleste propose avec «Ami Fidèle» une couleur différente de celle de son précédent single. Le morceau s'inscrit dans une ambiance inspirée de la rumba, tout en conservant l'identité gospel qui caractérise la nouvelle orientation artistique de la chanteuse. Cette rencontre entre foi, musique africaine et identité culturelle constitue l'une des particularités de sa démarche. Avec son concept « Le gospel dans ma culture », Leatitia Céleste souhaite démontrer que le message de l'Évangile peut également se raconter avec les instruments, les rythmes, les langues et les sensibilités qui appartiennent à son histoire. Après donc «Lesarwa», qui avait ouvert cette nouvelle page de son retour sur scène, «Ami Fidèle» vient ainsi confirmer une volonté : chanter Dieu autrement, sans renier ses racines.

Cette nouvelle étape de sa carrière musique chrétienne s'inscrit dans un parcours musical commencé il y a plusieurs années. En effet, Leatitia Céleste a fait ses premiers pas dans la musique avec le groupe Wisdom Classic, avant de poursuivre une carrière solo qui l'a conduite à la réalisation de plusieurs projets, notamment les albums «C'est encore possible» en 2014 et «Me Voici» en 2019. Avec le temps, l'artiste a mûri, évolué et affirmé son identité musicale.

Aujourd'hui, elle choisit de revenir avec une approche qui associe foi, culture africaine et témoignage personnel. Ses nouvelles productions ne cherchent donc pas uniquement à divertir. Elles veulent également transmettre un message, raconter une expérience et toucher les coeurs.

À travers «Ami Fidèle», Léatitia Céleste souhaite également rejoindre toutes ces personnes qui traversent des moments où elles ont le sentiment d'être seules, oubliées ou abandonnées. Car le message du titre dépasse son histoire personnelle. Il s'adresse à celui ou celle qui a été déçu par une relation, trahi par une confiance mal placée, abandonné par quelqu'un qu'il aimait ou simplement confronté à la solitude. «Ami fidèle» vient rappeler qu'au milieu de l'absence, il peut rester une présence ; au milieu du silence, il y a une voix ; au milieu de la douleur, il y a une consolation. Et pour Leatitia Céleste, cette présence porte un nom : c'est Dieu.

Avec ce nouveau projet, l'artiste invite son public, mais aussi tous ceux qui découvriront son univers, à entrer dans une intimité musicale où la rumba rencontre le gospel, où la culture rencontre la foi et où le témoignage personnel devient une source d'espérance pour les autres. «Ami Fidèle» est finalement une déclaration simple, mais profonde : lorsque les hommes peuvent partir, Dieu demeure. Lorsque les voix se taisent, il écoute. Lorsque les forces manquent, il restaure. Et c'est cette fidélité que Leatitia Céleste a choisi de chanter.