Madagascar: Toliara - Le nouveau PDS prend ses fonctions

« Ce n'est pas un luxe, c'est une responsabilité », a souligné Tondraha Razaha, nouveau président de la délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Toliara. Sa prise de fonction a été prononcée par le préfet de Toliara, Bruno Ibramdjee, lors de la cérémonie officielle de passation de gestion des mains de l'adjoint au maire Albert Leda au nouveau PDS, à la grande salle de la commune hier. Selon la loi relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élections, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, le nouveau PDS assure la fonction d'ordonnateur principal du budget de la collectivité.

Le PDS a ainsi annoncé qu'il sera question d'ausculter les ressources financières de la commune. « Les priorités sont, entre autres, de revoir la question de salaire impayé qui fait crier le personnel depuis des mois. Viennent ensuite la question de redevabilité envers la population qui paie les impôts, l'assainissement de la ville, le ramassage des ordures. Nous pensons voir également de près les constructions illicites qui pullulent », a-t-il souligné.

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Le PDS se positionne plutôt en « chercheur de consensus et de compromis » avec les occupants illicites dans la cité du soleil. « Il faut voir au cas par cas et essayer de trouver un compromis. Il ne faut pas non plus trop froisser la sensibilité de la population», a ajouté Tondraha Razaha.

Il fait appel aux forces vives de la cité du soleil pour soutenir la municipalité à redorer l'image de la ville qui croule sous les ordures, le manque d'éclairage sur les avenues, dans les rues et ruelles et à la désorganisation des marchés.

La région Atsimo Andrefana, avec l'appui de certains opérateurs privés et la direction régionale des Travaux publics, a entamé, à la place de la commune, la réhabilitation de certains axes principaux de la ville. Les deux vice-présidents de la délégation spéciale, Grégoire Veloson Randrianandrasana et Serge Vital, étaient présents à la cérémonie de prise de fonction.

Toutefois, la loi 2021-010 du 5 août 2021 modifiant certaines dispositions relatives aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, à l'article 130 nouveau, pose la question sur le statut d'un des deux vice-présidents.

« .....Les vice-présidents de la délégation spéciale sont nommés parmi les agents de l'Etat en service dans la collectivité concernée..... ». Le premier vice-président est un enseignant-chercheur et responsable de la mention Chimie de la faculté des Sciences de l'université de Toliara. Serge Vital, jusqu'ici, n'est pas et n'a jamais été un agent de l'Etat. Il a été trois fois champion de Madagascar en kick-boxing, ancien militaire en France et se présente en tant qu'entrepreneur et jeune politicien. Il a été candidat aux élections municipales de Toliara en 2024.