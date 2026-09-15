Angola: L'hôpital provincial de Zaire prépare son personnel à d'éventuels cas de variole du singe

Mbanza Kongo ( — Le personnel de l'hôpital provincial de Zaire est prêt à prendre en charge d'éventuels cas de variole du singe, maladie qui sévit en RDC et dans certaines provinces angolaises, a assuré lundi, à Mbanza Kongo, le directeur de l'établissement, João Bamba.

Selon le responsable, dans une déclaration à la presse, la direction de ce plus grand établissement de santé de la région collabore avec les services de santé publique locaux pour assurer la formation continue des infirmiers et autres techniciens au diagnostic et à la prise en charge des cas potentiels de cette maladie dans la région.

« En cas de nouveaux cas, notre personnel est préparé et dispose des dernières informations sur la maladie et les protocoles à suivre », a-t-il réaffirmé.

João Bamba a également indiqué que la formation du personnel couvre également d'autres maladies à haut risque, telles qu'Ebola, qui continue de se propager en RDC voisine et de faire de nombreuses victimes.

À l'époque, le directeur avait appelé la population à continuer de respecter les mesures de prévention diffusées par les autorités compétentes concernant la variole et Ebola.

Il a demandé à la population de se rendre au centre de santé le plus proche en cas de symptômes.