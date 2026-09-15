Angola: L'hôpital provincial de Zaire prépare son personnel à d'éventuels cas de variole du singe

14 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JL/SB

Mbanza Kongo ( — Le personnel de l'hôpital provincial de Zaire est prêt à prendre en charge d'éventuels cas de variole du singe, maladie qui sévit en RDC et dans certaines provinces angolaises, a assuré lundi, à Mbanza Kongo, le directeur de l'établissement, João Bamba.

Selon le responsable, dans une déclaration à la presse, la direction de ce plus grand établissement de santé de la région collabore avec les services de santé publique locaux pour assurer la formation continue des infirmiers et autres techniciens au diagnostic et à la prise en charge des cas potentiels de cette maladie dans la région.

« En cas de nouveaux cas, notre personnel est préparé et dispose des dernières informations sur la maladie et les protocoles à suivre », a-t-il réaffirmé.

João Bamba a également indiqué que la formation du personnel couvre également d'autres maladies à haut risque, telles qu'Ebola, qui continue de se propager en RDC voisine et de faire de nombreuses victimes.

À l'époque, le directeur avait appelé la population à continuer de respecter les mesures de prévention diffusées par les autorités compétentes concernant la variole et Ebola.

Il a demandé à la population de se rendre au centre de santé le plus proche en cas de symptômes.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.