Angola: Le leader tocoïste plaide pour la préservation de la mémoire historique nationale

Le leader de l'Église de Notre Seigneur Jésus-Christ dans le Monde «Tocoïstes », Afonso Nunes, a défendu dimanche, à Luanda, la préservation de la mémoire historique de l'Angola et le renforcement de la réconciliation nationale.

Afonso Nunes a fait cette déclaration à la presse en marge de la messe d'action de grâce qui a clôturé les célébrations du 75e anniversaire de l'assassinat du prophète Simão Gonçalves Toco, fondateur du tocoïsme, survenu le 13 septembre 1951 à Caconda, dans la province de Huíla.

Le chef spirituel a souligné la nécessité de préserver les événements et les figures qui ont marqué l'histoire de l'Angola, considérant la mémoire collective comme un instrument essentiel pour comprendre le passé et bâtir une société plus unie.

Afonso Nunes a souligné l'importance de préserver l'histoire de l'Église tocoïste et de son fondateur, Simão Gonçalves Toco, ainsi que sa contribution au processus de libération nationale et aux initiatives de paix.

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Selon le leader religieux, la préservation de la mémoire historique permet aux nouvelles générations de découvrir les événements qui ont marqué le pays, de rendre hommage à ses acteurs et de tirer des leçons du passé.

Le responsable tocoïste a également révélé que l'Église possède des documents et des archives audiovisuelles relatifs à la participation de Simão Gonçalves Toco au processus de libération nationale et aux initiatives de paix.

Une partie de cette collection, a-t-il expliqué, a été demandée par le ministère de la Culture et sera mise à disposition afin d'intégrer l'espace dédié à la préservation de la mémoire nationale.

« Nous exposerons notre histoire, les vidéos que nous possédons sur la participation de Simão Gonçalves Toco à ce processus de libération, à la recherche de la paix », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'Église tocoïste collaborera avec l'équipe du ministère de la Culture pour organiser et rendre accessibles les documents historiques.

À cette occasion, Afonso Nunes a également rappelé les dates du 9 septembre 1949 et du 13 septembre 1950 comme étant importantes dans l'histoire du tocoïsme, soulignant la nécessité de préserver la mémoire de l'Église et de son fondateur dans le contexte de l'histoire nationale.