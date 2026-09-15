Angola: Saisie de plus de 500 000 dollars américains à la frontière de Luvo

14 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JL/DF/SB

Mbanza Kongo ( — La police douanière et fiscale a saisi dimanche 536 350 dollars américains dans la ville frontalière de Luvo, province de Zaire.

Selon le porte-parole de la Police nationale de Zaire, le commissaire Luís Bernardo, qui a révélé l'information à la presse lundi, l'argent, en possession d'un individu présenté comme un ressortissant national, était destiné à la République démocratique du Congo.

Il a expliqué que le suspect, qui avait l'argent dissimulé sur son abdomen et ses jambes, a été découvert lors d'une fouille effectuée par des agents de la police douanière et des techniciens de l'Administration générale des impôts (AGT) en poste à la frontière de Luvo.

Le porte-parole a indiqué que l'accusé a été déféré au Service d'enquêtes criminelles (SIC) et que l'argent a été remis au Bureau du procureur général de la République (PGR) pour les suites judiciaires.

La ville frontalière de Luvo est située à 60 kilomètres au nord de Mbanza Kongo, capitale de la province de Zaire.

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