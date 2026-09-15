Angola: Agrifula récolte 1,4 tonne d'oranges pour sa première production

Menongue ( — Une exploitation agricole liée à la société Agrifula, située dans la province de Cubango, a récolté 1,4 tonne d'oranges pour sa première saison de production, sur une superficie de 54 hectares, a annoncé ce lundi, à Menongue, son président du conseil d'administration, Ricardo Fula.

Il s'agit de la seule entreprise de la province de Cubango spécialisée dans la production d'oranges, d'oeufs et de poulets.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le responsable, dont les produits agricoles étaient exposés à l'Expo Cubango 2026 qui s'est tenue ces quatre derniers jours à Menongue, a souligné que pour les prochaines saisons, l'entreprise prévoit d'accroître progressivement sa production en ouvrant de nouvelles parcelles et en plantant un millier de plants supplémentaires par an.

L'objectif, a-t-il précisé, est d'atteindre cinq mille plants différents dans les années à venir.

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Il a ajouté que pour la prochaine récolte, l'entreprise s'attachera à maintenir les niveaux de production, à améliorer l'assistance technique et à étendre progressivement les surfaces cultivées.

Par ailleurs, il a indiqué que l'entreprise possède un élevage de volailles d'une capacité de mille oiseaux, produisant actuellement environ 600 oeufs par jour, ainsi qu'une unité de production de deux mille poussins par semaine.

Concernant l'élevage porcin, il a précisé qu'Agrifula dispose actuellement d'un troupeau de 85 porcs, dont 60 ont été présentés lors de l'Expo Cubango 2026.

Quant à l'emploi, a-t-il poursuivi, Agrifula emploie actuellement 17 personnes à temps plein, un nombre qui augmente pendant la saison des pluies, période durant laquelle 20 à 30 travailleurs saisonniers sont embauchés pour soutenir les activités agricoles.

Le PCA a considéré la participation à la première édition de l'Expo Cubango 2026 comme une opportunité de mettre en valeur la capacité de production de l'entreprise, de promouvoir ses produits et d'établir des contacts avec des clients et partenaires potentiels.

La première édition de l'Expo Cubango 2026 s'est déroulée du 10 au 13 septembre à Menongue, réunissant entreprises, producteurs et institutions publiques dans le but de promouvoir le potentiel économique de la province et de stimuler l'investissement et la production locaux.