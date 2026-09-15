Sénégal: JOJ-2026 - La flamme olympique s'élance à Dakar pour un long périple à travers le pays

Le coup d'envoi de la tournée de la flamme des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) à travers le Sénégal a été donné lundi 14 septembre avec une première étape dans la capitale. D'ici au début de la compétition, le 31 octobre, celle-ci va effectuer un périple long de 3600 kilomètres qui va la conduire aux quatre coins du pays.

Au Sénégal, la flamme des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) s'est élancée, lundi 14 septembre, dans le centre ville de Dakar, première étape d'un long périple de 3600 kilomètres qui va la conduire dans toutes les régions du pays jusqu'à l'ouverture de la compétition, le 31 octobre.

Le feu olympique s'est élancé au son des tambours du 12e Gaïndé, un grand collectif de supporters, passant entre les mains d'une dizaine de porteurs sélectionnés pour cette étape, jeunes sportifs ou anciens olympiens, mais pas que... Âgée de 30 ans, Maimouna Thiam, créatrice de contenu à succès sur les réseaux sociaux, a elle aussi été retenue et, pour l'occasion, elle a choisi de nouer un foulard orangé sur sa tête, ce qui est pour elle loin d'être un détail.

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« Porter la flamme olympique est un immense honneur et, pour moi, il était important de mettre en avant le foulard parce qu'on est au Sénégal, on est en Afrique, et que sur mes réseaux sociaux, je passe mon temps à valoriser nos traditions », explique-t-elle.

Bouffée d'air frais

Après avoir fait étape place de l'Indépendance et longé le palais présidentiel et le marché Sandaga, la flamme est venue finir sa route devant l'hôtel de ville de Dakar, offrant aux Sénégalais venus assister aux festivités une bouffée d'air frais, une parenthèse dans la vie politique agitée de ces derniers mois, comme l'explique Ousseynatou. « Aujourd'hui, c'est la fête, on ne va pas parler de politique ! Je dis à nos enfants : "Soyez sages, des étrangers du monde entier vont venir parce qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal qui organise les JOJ... Cela nous rend fier, alors il faut que nous marchions tous dans la même direction pour réussir !" ».

Chef de cabinet du maire de la capitale, Boully Galissa voit quant à lui se concrétiser des mois de travail dans cet événement et rappelle quelles sont ses intentions pour ces JOJ. « Les Jeux olympiques ont toujours été considérés comme un jeu élitiste, qui ne reflète pas - ou peu - les traditions et les cultures de certains continents, surtout le continent africain. Les bâtiments, les routes... on en voit en Europe et on en voit partout dans le monde. Nous, ce que nous allons donner en cadeau aux Jeux, c'est l'immatériel, ce qui identifie les Sénégalais... La Teranga sénégalaise va être servie ! », lance-t-il.

Alors que la flamme olympique va poursuivre son périple dans la capitale et sa banlieue ces prochains jours avant de partir en région à la fin du mois, le pays a le sentiment de vivre un moment historique pour l'ensemble du continent africain qui n'a jamais accueilli d'événement olympique.