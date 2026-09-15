Algérie: À Bamako, le Premier ministre algérien plaide pour un renforcement des relations entre les deux pays

Dans la foulée de la visite du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga à Alger le 24 août dernier, son homologue algérien Sifi Ghrieb s'est rendu à Bamako, lundi 14 septembre. Un déplacement dont l'objectif était d'entériner le réchauffement des relations entre les deux capitales après plusieurs mois de tensions.

Après plusieurs mois de brouille diplomatique, le dégel des relations entre Bamako et Alger, qui partagent 1300 kilomètres de frontières terrestres, se poursuit. Trois semaines après la venue du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga en Algérie, le 24 août dernier, son homologue algérien Sifi Ghrieb s'est à son tour rendu en visite officielle à Bamako, lundi 14 septembre.

Tapis rouge et honneurs militaires : le chef du gouvernement algérien a été accueilli en grande pompe à l'aéroport de la capitale malienne par Abdoulaye Maïga, rapporte notre correspondant régional, Serge Daniel. Puis, après un premier entretien, les deux hommes ont pris la direction du palais de Koulouba, siège de la présidence de la République, pour une rencontre avec le chef de la junte au pouvoir, le général Assimi Goïta, auquel Sifi Ghrieb a remis un message personnel du président algérien Abdelmajid Tebboune.

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Autre temps fort de la journée : les échanges entre les délégations malienne et algérienne au cours d'une réunion de travail qui a tout particulièrement porté sur les questions sécuritaires et de coordination régionale. Le Premier ministre algérien, qui y a pris la parole, a notamment plaidé pour un renforcement des efforts communs en faveur de la sécurité, de la stabilité, du développement et de la prospérité dans l'espace régional et continental.

Selon Sifi Ghrieb, les consultations qui se sont déroulées doivent permettre d'imaginer une feuille de route en matière de lutte contre le terrorisme, de coopération militaire et de partage de renseignements qui sera soumise aux dirigeants des deux pays lors de la visite d'Assimi Goïta en Algérie, dont la date n'a pas encore été déterminée.

Pas de date pour une nouvelle réunion de la Grande Commission mixte de coopération algéro-malienne

Les discussions ont également tourné autour de l'approfondissement des consultations sur les différents axes de coopération bilatérale et de l'exploration de nouveaux domaines - comme ceux de l'énergie, des ressources minières ou de l'agro-alimentaire - qui pourraient bénéficier aux deux pays.

Enfin, la relance des dispositifs de coopération institutionnels a également été abordée, ainsi que l'organisation d'une nouvelle réunion de la Grande Commission mixte de coopération algéro-malienne qui doit permettre de mettre sur la table les sujets qui fâchent, comme la lutte contre le terrorisme. Alors que les groupes armés jihadistes et indépendantistes qui combattent l'armée malienne sont à la frontière algérienne, Bamako demande depuis longtemps à Alger de faire un geste, ce à quoi les autorités algériennes se sont pour l'instant toujours refusé... Mais là encore, aucune date n'a été avancée.

En conclusion de cette journée, les deux Premiers ministres ont l'un et l'autre réaffirmé leur volonté d'approfondir et de renforcer les relations entre leurs deux pays.