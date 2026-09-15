Sénégal: « Notre conviction est que le pays possède une diversité touristique extraordinaire, qui va bien au-delà des destinations les plus connues »

100 % sénégalaise, OkoolTrip veut réinventer la manière de découvrir le Sénégal. Cette plateforme digitale de réservation touristique mise sur la richesse des territoires, des cultures et des expériences locales pour proposer un autre regard sur la destination Sénégal. Une initiative portée par Aliou Badji, entrepreneur et spécialiste du marketing digital, qui entend faire du tourisme local une véritable vitrine du savoir-faire et du patrimoine.

Comment est née l'idée d'OkoolTrip?

L'idée est née d'un constat, mais aussi d'expériences personnelles vécues par certains membres de notre équipe. Au cours de leurs voyages à travers le Sénégal, ils ont découvert, parfois pour la première fois, des lieux extraordinaires comme la Pointe Saint-Georges, l'île de Kachouane ou encore l'île de Wendaye, entre autres.Le plus surprenant, c'est que certains de ces membres sont nés et ont grandi au Sénégal, sans jamais avoir entendu parler de ces destinations auparavant.

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Et ils ne sont pas les seuls. Beaucoup de Sénégalais ignorent encore l'existence de sites naturels, culturels et touristiques exceptionnels situés parfois à seulement quelques heures de chez eux.Nous nous sommes alors posé une question très simple : comment peut-on valoriser pleinement notre destination si nous-mêmes ne connaissons pas suffisamment les trésors qu'elle renferme ?C'est de cette réflexion qu'est née OkoolTrip.

Notre conviction est que le Sénégal possède une diversité touristique extraordinaire, qui va bien au-delà des destinations les plus connues. Notre pays a des villages, des îles, des forêts, des traditions vivantes, des savoir-faire artisanaux et des paysages exceptionnels qui méritent d'être mieux connus, aussi bien par les Sénégalais que par les voyageurs internationaux.

Un deuxième besoin majeur est apparu : la difficulté pour les voyageurs à trouver des guides touristiques fiables et qualifiés pour découvrir ces territoires.OkoolTrip veut répondre à cette problématique en donnant une visibilité aux guides professionnels et en facilitant leur mise en relation avec les voyageurs. Notre ambition est notamment de valoriser les guides reconnus et qualifiés, parce que nous considérons qu'ils sont parmi les premiers ambassadeurs de la destination Sénégal.

Au fond, OkoolTrip est né d'une volonté : faire connaître notre cher Sénégal, permettre à chacun de mieux le découvrir et créer un véritable pont entre les voyageurs et ceux qui font vivre le tourisme au quotidien.

Qu'est-ce qui le distingue justement des agences de voyages et des grandes plateformes internationales de réservation ?

Notre première différence est que nous sommes une plateforme digitale de réservation et de valorisation touristique, dont la vocation est de connecter les voyageurs aux différents acteurs de l'écosystème touristique sénégalais : hébergements, guides, activités, circuits et, à terme, d'autres services complémentaires.Notre deuxième différence est notre ancrage local.OkoolTrip est une plateforme 100 % sénégalaise, créée par des Sénégalais et pensée spécifiquement pour la destination Sénégal. Nous connaissons les réalités du terrain, les territoires, les habitudes, les acteurs locaux et les attentes des voyageurs qui souhaitent découvrir le pays autrement.Notre conviction est simple : pour bien raconter une destination, il faut d'abord la connaître, la vivre et aller à la rencontre de ceux qui la font vivre.

C'est pourquoi notre approche repose fortement sur l'humain. Nous ne voulons pas construire une simple plateforme où tout se passe derrière un écran. Nous allons à la rencontre de nos partenaires, nous échangeons avec eux et nous les accompagnons dans leur intégration au numérique.Contrairement à certaines grandes plateformes internationales, où la relation est essentiellement automatisée et distante, nous souhaitons maintenir une proximité réelle avec les hôtels, maisons d'hôtes, guides et autres acteurs locaux.Notre modèle nous permet également d'offrir une grande diversité d'expériences et de partenaires.

Nous travaillons à développer une visibilité à la fois locale et internationale, notamment à travers nos extensions okooltrip.sn et okooltrip.fr, afin de toucher le marché sénégalais, la diaspora et les voyageurs étrangers. Cette stratégie constitue un levier important de visibilité pour les partenaires référencés.Enfin, OkoolTrip ne veut pas simplement vendre une chambre d'hôtel ou une excursion. Nous voulons proposer une expérience plus complète de la destination, où la réservation devient également une porte d'entrée vers la culture, les rencontres et la découverte du Sénégal authentique.

Vous revendiquez l'ambition de faire découvrir le Sénégal « autrement ».

Quels territoires et quelles expériences souhaitez-vous particulièrement mettre en avant ?

Notre ambition est de faire découvrir le Sénégal dans toute sa diversité.Lorsque nous parlons de découvrir le Sénégal « autrement », nous ne voulons pas opposer les destinations connues aux destinations moins connues. Le Sénégal touristique est riche dans son ensemble.Mais nous souhaitons accorder une attention particulière aux expériences authentiques et immersives.

Nous voulons faire découvrir le Sénégal de l'intérieur : un Sénégal local, humain et vivant, où chaque voyageur peut vivre une expérience qui va au-delà d'un simple séjour touristique.Vous proposez hébergements, activités, excursions et circuits sur mesure. Quelle est votre stratégie pour construire une offre touristique complète et attractive ?Notre approche consiste notamment à analyser ce que recherchent réellement les internautes et les voyageurs lorsqu'ils préparent un séjour au Sénégal.

Grâce aux données et aux techniques du SEO, nous pouvons mieux comprendre les intentions de recherche, les destinations qui suscitent de l'intérêt, les types d'expériences recherchées et les attentes des différentes catégories de voyageurs.Cette connaissance nous permet ensuite de travailler avec nos partenaires pour construire une offre cohérente et attractive, comprenant notamment :des hébergements adaptés aux différents profils de voyageurs, des activités et expériences locales, des excursions, des circuits touristiques et des offres plus personnalisées

.Notre objectif est donc de partir des besoins réels des voyageurs, puis de connecter cette demande à l'offre touristique sénégalaise.En résumé, notre stratégie repose sur une combinaison de technologie, connaissance des attentes des voyageurs, expertise digitale et proximité avec les acteurs locaux.

Quelle place accordez-vous justement aux acteurs locaux tels que les guides, les hôtels, les transporteurs, les restaurateurs, les artisans dans votre modèle ?

Les acteurs locaux occupent une place centrale dans le modèle OkoolTrip. Notre ambition n'est pas simplement de proposer une plateforme de réservation, mais de construire un véritable écosystème numérique au service de celles et ceux qui font vivre le tourisme sénégalais au quotidien.Nous sommes convaincus qu'une expérience touristique réussie est le résultat d'un travail collectif : le guide qui fait découvrir un territoire et raconte son histoire, l'hôtelier qui accueille le voyageur, le transporteur qui facilite ses déplacements, le restaurateur qui lui fait découvrir la gastronomie locale, ou encore l'artisan qui transmet un savoir-faire et une partie de notre identité culturelle.Chez OkoolTrip, les guides touristiques occupent toutefois une place particulièrement importante

.Nous les considérons comme de véritables ambassadeurs de la destination Sénégal. Ce sont eux qui accompagnent les voyageurs sur le terrain, leur font découvrir notre histoire, nos traditions, nos territoires et parfois des endroits encore méconnus du grand public.Or, malgré ce rôle essentiel, beaucoup de guides disposent encore d'une visibilité numérique limitée.C'est précisément sur ce point qu'OkoolTrip apporte une réponse concrète. Nous sommes aujourd'hui la seule plateforme de réservation touristique à avoir fait le choix de créer un véritable espace professionnel dédié aux guides, notamment à travers notre rubrique « Guides ».

Cette rubrique ne se limite pas à afficher une liste de noms. Elle permet à chaque guide partenaire de disposer d'une véritable vitrine professionnelle, afin de se présenter, de mettre en avant son expérience, ses spécialités et son univers. Le voyageur peut ainsi mieux connaître le professionnel qui l'accompagnera avant même de réserver.À cela s'ajoute la rubrique « Circuits », qui permet aux guides de présenter et de commercialiser les activités, excursions et circuits qu'ils proposent.

Mais notre accompagnement va encore plus loin. Nous aidons nos guides partenaires à mieux présenter, structurer et personnaliser leurs offres, afin qu'elles soient plus compréhensibles, attractives et adaptées aux attentes des voyageurs. L'objectif est de les accompagner dans la valorisation de leur savoir-faire, et pas seulement de mettre une annonce en ligne.

Nous mettons également à leur disposition un tableau de bord professionnel qui leur permet de suivre et de gérer leurs réservations directement depuis leur espace partenaire.Par ailleurs, nous leur offrons gratuitement la création et l'optimisation d'une fiche Google Business Profile, anciennement Google My Business. Cette fiche constitue aujourd'hui un véritable outil de visibilité numérique : elle permet au guide d'être identifié plus facilement sur Google, de présenter son activité, ses coordonnées et son univers professionnel.Nous assurons également le suivi et la mise à jour de cette présence numérique, en complément de leur espace professionnel sur OkoolTrip.

Tout cela démontre la place centrale que les guides occupent dans notre dispositif. Notre volonté est de leur apporter une visibilité qu'ils n'ont pas toujours eue, mais aussi des outils concrets pour mieux gérer et développer leur activité.Pour les autres partenaires, notamment les hôtels, maisons d'hôtes, villas et campements, notre accompagnement repose également sur des avantages très concrets.

Chaque établissement bénéficie d'une vitrine digitale professionnelle sur OkoolTrip, avec une visibilité à la fois locale et internationale grâce à nos deux plateformes, okooltrip.sn pour le marché sénégalais et okooltrip.fr pour toucher la diaspora et les voyageurs étrangers. La plaquette partenaires prévoit également une promotion via les réseaux sociaux, les campagnes digitales et des contenus éditoriaux dédiés.Nos partenaires disposent également d'un tableau de bord en temps réel pour suivre leurs réservations, leurs revenus et les avis clients. Ils peuvent gérer leurs tarifs et mettre en place des promotions de manière flexible.

Le tourisme intérieur reste encore peu développé au Sénégal.

Comment OkoolTrip compte-t-il encourager les Sénégalais à voyager davantage dans leur propre pays ?

Effectivement, l'un des constats que nous avons faits est que beaucoup de Sénégalais considèrent encore le tourisme comme une activité réservée aux étrangers ou aux personnes disposant de moyens financiers importants.Cette perception constitue, selon nous, l'un des freins au développement du tourisme intérieur.Pourtant, découvrir son propre pays ne devrait pas être considéré comme un luxe inaccessible.

L'une des missions d'OkoolTrip est donc de contribuer à faire évoluer cette perception. Nous voulons montrer que le Sénégal peut être découvert progressivement, à travers des expériences adaptées à différents budgets et à différents profils : familles, couples, groupes d'amis ou voyageurs individuels.Pour cela, nous travaillons avec nos partenaires, notamment les hôtels et les guides, afin de construire des offres adaptées au marché local et, lorsque cela est possible, d'encourager la mise en place de tarifs ou de formules accessibles aux résidents.Nous misons également sur la communication. Il faut davantage raconter le Sénégal aux Sénégalais.

Montrer les destinations, expliquer comment s'y rendre, combien coûte une expérience, qui contacter et quelles activités sont possibles.Notre rôle est aussi de réduire la distance entre les Sénégalais et leur patrimoine touristique.Nous voulons que quelqu'un qui habite à Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack ou Ziguinchor puisse se dire : « Je peux moi aussi partir découvrir une autre région de mon pays.

»Notre ambition est donc de démocratiser progressivement l'accès au tourisme intérieur et de faire comprendre que voyager au Sénégal peut être une expérience accessible, enrichissante et créatrice de valeur pour l'économie locale.Les segments stratégiques identifiés par OkoolTrip incluent d'ailleurs les familles, les couples et les groupes d'amis sénégalais souhaitant découvrir leur pays sous un nouvel angle.

À long terme, quelle place souhaitez-vous qu'OkoolTrip occupe dans la transformation numérique et le développement du tourisme sénégalais ?

À long terme, nous voulons qu'OkoolTrip devienne une référence du tourisme numérique au Sénégal.Mais notre ambition va au-delà du simple fait d'être une plateforme de réservation.Nous voulons contribuer à la transformation numérique du secteur touristique sénégalais en donnant davantage de visibilité aux professionnels locaux et en facilitant leur accès à des outils digitaux capables de les connecter à une clientèle nationale et internationale.Nous voulons également contribuer à une meilleure structuration de l'offre touristique.

Aujourd'hui, il existe de nombreux acteurs, expériences et destinations qui restent encore insuffisamment visibles sur Internet. Le numérique peut permettre de les rendre plus accessibles, mieux identifiés et plus facilement réservables.Notre vision est donc de participer à la création d'un tourisme plus connecté, plus accessible et plus inclusif.Nous voulons que la technologie serve à rapprocher le voyageur de l'humain, et non à remplacer l'humain.Notre ambition est également de faire d'OkoolTrip un acteur reconnu de la promotion de la destination Sénégal, en mettant en avant aussi bien les destinations emblématiques que les territoires moins connus.

Et, à plus long terme, une fois notre modèle consolidé au Sénégal, nous souhaitons envisager une expansion progressive vers la sous-région.Nous voulons participer à un changement de regard : faire comprendre que le Sénégal n'est pas seulement une destination que l'on visite, mais un pays que l'on peut vivre, ressentir et découvrir de l'intérieur.C'est toute l'ambition d'OkoolTrip : faire découvrir le Sénégal autrement, en plaçant les Sénégalais et les acteurs locaux au coeur de l'expérience touristique.