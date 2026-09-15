Cote d'Ivoire: Orpaillage illégal au pays/Léandre Koffi- « Nous devons sauver nos terres et nos cours d'eau »

interview

Face à la persistance de l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire, le député Léandre Koffi de la circonscription 052, Yamoussoukro sous-préfecture, Kossou commune et sous-préfecture appelle à changer de méthode. Dégradation des terres et des cours d'eau, menaces sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, vulnérabilité des jeunes et réseaux de financement : l'élu estime que la lutte ne peut se limiter à la fermeture des sites. Il plaide pour une action sur toute la chaîne de l'exploitation clandestine et propose, dans les zones les plus touchées, une pause d'au moins cinq ans de l'exploitation de l'or afin de restaurer les ressources naturelles et de revoir les mécanismes de contrôle.

Quelle est, selon vous, l'ampleur réelle de l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire aujourd'hui et quelle évolution avez-vous constatée ces dernières années ?

L'orpaillage illégal est devenu un phénomène suffisamment préoccupant pour que nous le considérions comme une question nationale majeure. Ce n'est plus seulement une activité clandestine menée dans quelques zones isolées. Elle touche les terres, les cours d'eau, l'agriculture, l'élevage et, par conséquent, les conditions de vie de nos populations. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la capacité du phénomène à se déplacer et à renaître après les opérations de fermeture des sites. Cela signifie que nous devons nous attaquer aux causes profondes et pas seulement aux manifestations du problème.

Dans votre circonscription, quelle est la situation sur le terrain ? Quels changements l'orpaillage illégal a-t-il provoqués dans les communautés ?

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Dans les zones concernées, le constat est préoccupant. Lorsqu'une activité minière clandestine s'installe, elle transforme rapidement l'environnement et le fonctionnement des communautés. Des terres qui pouvaient servir à l'agriculture sont dégradées et des espaces naturels sont bouleversés.

Il faut également prendre en compte les conséquences sociales, notamment lorsque des jeunes abandonnent d'autres activités économiques pour se tourner vers l'orpaillage. Notre responsabilité est de leur offrir des perspectives plus durables.

Dans ma circonscription, qui comprend Yamoussoukro et Kossou, nous avons le fleuve Bandama, qui dessert la région en eau potable. Cette eau est traitée puis distribuée aux populations par la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (Sodeci). Malgré les efforts de cette entreprise pour assurer l'approvisionnement des populations, l'état actuel du Bandama est alarmant.

Auparavant, les villages et campements situés aux abords du fleuve l'utilisaient pour les besoins domestiques, l'agriculture, la pêche et l'abreuvement des animaux. Aujourd'hui, en tant qu'élu, je déconseille, par prudence, la consommation des produits maraîchers et des poissons provenant de ce fleuve, dans l'attente d'une étude scientifique permettant de situer clairement les risques. Je recommande, dans l'intervalle, les poissons d'élevage et ceux provenant de la mer.

C'est pour toutes ces questions de santé publique que je demande une pause totale afin de réorganiser efficacement ce secteur, qui reste porteur. Et surtout, qu'on n'en fasse pas une récupération politique inutile. Ce n'est pas sur tous les sujets qu'on fait de la politique. Il y a des questions d'intérêt national sur lesquelles chacun doit apporter sa contribution.

Pourquoi les actions de l'État peinent-elles à produire des résultats durables ?

C'est tout simplement parce que la destruction d'un site ne suffit pas. Si les réseaux financiers, les circuits de commercialisation et les mécanismes qui permettent à l'activité de renaître ne sont pas démantelés, les exploitants reviennent ailleurs ou reconstruisent leurs installations.

Il faut donc agir sur toute la chaîne : exploitation, financement, transport, commercialisation et contrôle. La lutte doit être permanente, coordonnée et accompagnée d'un suivi des sites fermés.

Quelles sont les conséquences les plus graves sur les populations, notamment les jeunes et les enfants ?

La première conséquence est la fragilisation de notre jeunesse. L'orpaillage peut donner l'illusion d'un revenu rapide, mais il ne construit pas nécessairement un avenir. Il détourne également des jeunes de l'agriculture, de la formation et d'autres activités productives.

Pour les enfants, la situation est encore plus préoccupante. Ils doivent être protégés de toute forme d'exploitation et maintenus dans le système éducatif. Nous ne pouvons pas accepter qu'une richesse du sous-sol compromette l'avenir de notre jeunesse.

Quel est son impact sur les terres agricoles, les cours d'eau, l'élevage et la sécurité alimentaire ?

C'est précisément l'une des raisons pour lesquelles je tire la sonnette d'alarme. Quand les terres agricoles sont détruites et que les cours d'eau sont dégradés, ce n'est pas seulement l'environnement qui est atteint : c'est notre capacité à produire et à nourrir nos populations qui est menacée. L'agriculture, l'élevage et les activités liées à l'eau sont interdépendants. Nous devons donc regarder l'orpaillage à travers la question de la sécurité alimentaire et de la souveraineté économique du pays.

Le président Houphouët-Boigny n'a pas commencé la construction de la Côte d'ivoire avec l'exploitation de l'or telle que nous le connaissons ces temps-ci. Tout comme la belle embellie et le développement de la Cote d'Ivoire d'aujourd'hui que nous voyons grâce au président Alassane Ouattara, ne sont pas non plus liés l'exploitation anarchique de l'or.

Peut-on parler d'une crise environnementale et sociale dans certaines zones ?

Oui. Lorsque l'exploitation atteint un niveau où les terres sont défigurées, les ressources en eau menacées et les activités traditionnelles désorganisées, nous sommes face à une véritable alerte environnementale et sociale. Il faut avoir le courage de le dire.

L'or n'a de valeur que s'il contribue au bien-être des populations. Si, pour extraire quelques grammes d'or, nous détruisons durablement les ressources dont dépend toute une communauté, nous devons nous interroger sur le modèle d'exploitation que nous voulons pour notre pays.

Qui profite réellement de l'activité et où va l'argent issu de l'exploitation clandestine ?

C'est une question essentielle. Il ne faut pas regarder uniquement celui qui travaille sur le site. Derrière l'exploitant, il peut exister toute une chaîne économique.

C'est pourquoi il faut davantage s'intéresser aux flux financiers et à la destination de l'or extrait clandestinement. Si nous voulons être efficaces, nous devons identifier ceux qui financent, ceux qui achètent et ceux qui organisent l'écoulement du produit.

La lutte contre l'orpaillage illégal doit aussi être une lutte contre l'économie clandestine qui l'alimente.

Sommes-nous face à des exploitants isolés ou à des réseaux organisés ?

Il serait dangereux de réduire le phénomène à de simples exploitants individuels. La persistance de certains sites pose nécessairement la question de l'existence de circuits plus structurés.

C'est justement pourquoi les enquêtes doivent aller au-delà des ouvriers présents sur les sites. Il faut remonter la chaîne, identifier les financements, les intermédiaires et les circuits de commercialisation.

Comment expliquer que certains sites clandestins fonctionnent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années ?

C'est une question que nous devons poser sans complaisance. Lorsqu'un site clandestin fonctionne durablement, il faut se demander comment les équipements arrivent, comment les personnes sont approvisionnées, comment l'or est évacué et comment les transactions s'effectuent.

Cela justifie des contrôles plus rigoureux et, lorsqu'il existe des soupçons, des enquêtes permettant d'établir les responsabilités. Je ne veux pas accuser sans preuve, mais je considère que toutes les éventuelles failles de la chaîne de contrôle doivent être examinées.

Le cadre juridique actuel est-il suffisamment efficace et dissuasif ?

La loi doit être évaluée à l'aune de ses résultats. Si, malgré les interdictions et les opérations de répression, le phénomène continue de progresser ou de se déplacer, il faut nécessairement examiner l'efficacité du dispositif.

Le rôle du législateur est précisément de regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui doit être renforcé.

Faut-il durcir les sanctions contre les exploitants, les financeurs et les intermédiaires ?

Oui. La responsabilité doit être recherchée à tous les niveaux. Il serait injuste de faire porter toute la responsabilité sur celui qui se trouve au fond du trou alors que d'autres peuvent financer l'opération, organiser l'exploitation ou profiter de la commercialisation.

Les sanctions doivent être suffisamment dissuasives et proportionnées à la responsabilité de chacun. Il faut surtout que l'application de la loi soit effective.

En tant que député, quels moyens le Parlement peut-il utiliser ?

Le Parlement ne doit pas être spectateur. Nous pouvons interpeller le Gouvernement, demander des informations, organiser des auditions, créer des missions d'information ou d'enquête et évaluer les politiques publiques.

Le contrôle parlementaire doit permettre de savoir combien de sites sont fermés, combien réapparaissent, quels moyens sont consacrés à la lutte et quels résultats sont obtenus. Nous devons passer d'une logique de réaction à une véritable politique d'évaluation.

L'interdiction et la répression peuvent-elles suffire ?

Non. La répression est nécessaire, mais elle ne peut pas constituer l'unique réponse. Lorsque des jeunes n'ont pas d'alternative économique, l'orpaillage peut apparaître comme une solution immédiate.

Il faut donc investir davantage dans l'agriculture, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat des jeunes et les activités génératrices de revenus. Nous devons offrir à notre jeunesse une autre voie que celle de l'exploitation clandestine de nos ressources.

Un orpaillage légal et mieux encadré pourrait-il réduire le clandestin ?

L'encadrement peut contribuer à améliorer la traçabilité et le contrôle, mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel : l'exploitation minière doit respecter les populations et l'environnement.

Nous devons savoir d'où vient l'or, qui l'extrait, dans quelles conditions et par quel circuit il est commercialisé. La traçabilité doit être renforcée afin que l'or produit légalement ne serve pas de couverture à des productions clandestines.

Si vous aviez une seule mesure à faire adopter demain par le Parlement, laquelle serait-elle ?

Je proposerais une mesure exceptionnelle : une pause d'au moins cinq ans sur l'exploitation de l'or, aussi bien légale qu'illégale, dans les zones où la pression sur les ressources naturelles est devenue préoccupante, afin de permettre un véritable diagnostic et la restauration des terres, des cours d'eau, de la faune et de la flore.

Cette période devrait être mise à profit pour faire un état des lieux sérieux, réhabiliter les espaces dégradés, renforcer les mécanismes de contrôle et revoir notre politique d'exploitation.

J'ai également demandé que des enquêtes puissent être menées sur les sites légalement autorisés lorsque leur exploitation porte atteinte aux cours d'eau.

Nous devons nous poser une question simple : quel pays voulons-nous laisser à nos enfants ? L'or peut être exploité, mais il ne doit pas nous conduire à sacrifier notre eau, nos terres agricoles, notre environnement et notre avenir.

La richesse d'un pays ne se mesure pas seulement à l'or qu'il extrait, mais aussi aux ressources naturelles qu'il est capable de préserver.