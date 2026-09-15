Afrique de l'Ouest: Rentrée universitaire 2026-2027 - Ucao-Uua mise sur l'innovation et l'insertion professionnelle

L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité universitaire d'Abidjan (Ucao-Uua) annonce des nouveautés pour ses étudiants. À l'occasion de la rentrée solennelle, le lundi 14 septembre 2026, à Cocody, le président de la première université privée de Côte d'Ivoire, le Révérend-Père Domèbèimwin Vivien Somda, a présenté les grandes orientations de la nouvelle année académique 2026-2027.

Parmi les innovations majeures, l'Ucao-Uua annonce la création d'un service dédié à l'insertion professionnelle. Objectif : mieux préparer les étudiants à leur entrée dans le monde du travail et les accompagner dans leurs projets professionnels.

L'Institution entend également renforcer ses collaborations internationales, notamment avec la France, afin d'offrir davantage de perspectives aux étudiants. Autre initiative annoncée : la mise en place d'un bureau chargé des questions de recouvrement et d'accompagnement financier, pour apporter des réponses adaptées aux contraintes liées au financement des études.

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Le Révérend-Père Domèbèimwin Vivien Somda a surtout délivré un message aux étudiants : « travaillez, visez l'excellence et cultivez les valeurs ». « Nous formons des hommes et des femmes pour un monde qui devient toujours plus difficile », a-t-il souligné, appelant les étudiants à développer non seulement le savoir, mais aussi le savoir-faire et le savoir-être.

Il les a exhortés à respecter leurs camarades, les enseignants et les règles de l'université. La discipline, le respect, l'amour du travail et la responsabilité doivent, selon lui, accompagner la quête de réussite. Aux parents, le Révérend-Père Vivien Somda a lancé un appel à la collaboration : la réussite des étudiants est une responsabilité partagée entre l'université et les familles.

Devenue une université sous-régionale après son évolution d'institut catholique, l'Ucao-Uua s'appuie sur un réseau présent notamment à Cotonou, Bobo-Dioulasso et Conakry, avec des liens dans plusieurs pays africains.