Cote d'Ivoire: Education/Port-Bouët - 06 étudiants s'envolent pour l'Inde grâce aux bourses de la commune

Une nouvelle étape commence pour six jeunes de Port-Bouët. Les bénéficiaires de bourses d'études ont quitté Abidjan, ce lundi 14 septembre 2026, à destination de l'Inde, où ils poursuivront leur parcours universitaire. Leur départ s'est effectué à 15h25, depuis l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny, à bord du vol Emirates EK 788, en direction de New Delhi.

Quelques jours avant leur voyage, les six étudiants avaient reçu leurs kits de départ des mains du député-maire de Port-Bouët, Dr Emmou Sylvestre. Ces kits comprenaient notamment leurs passeports, visas et une enveloppe destinée à les accompagner dans cette nouvelle étape de leur parcours.

Un départ entouré par les familles

À l'aéroport, parents, amis et proches étaient présents pour accompagner les étudiants. Entre encouragements et derniers conseils, ces familles ont marqué leur soutien à leurs enfants appelés à poursuivre leurs études loin de la Côte d'Ivoire.

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Le septième bénéficiaire doit, pour sa part, quitter Abidjan le mercredi 16 septembre 2026. Il voyagera avec Qatar Airways et rejoindra à son tour l'Inde pour y entamer son cursus universitaire.

Cette initiative s'inscrit dans la politique de la commune de Port-Bouët en faveur de l'éducation et de la formation des jeunes. À travers l'octroi de ces bourses, la municipalité entend permettre à des jeunes de la commune d'accéder à une formation universitaire à l'étranger et d'acquérir de nouvelles compétences.

Un accompagnement jusqu'au départ

La préparation du voyage a également nécessité plusieurs démarches administratives.

La Sous-directrice des Relations extérieures de la mairie de Port-Bouët, Mme Fatou Frisch, a assuré l'accompagnement des bénéficiaires dans les formalités nécessaires à leur départ.

Pour la commune, l'enjeu ne se limite pas au voyage. Ces étudiants sont appelés à tirer profit de leur expérience universitaire en Inde pour renforcer leurs compétences et, à terme, contribuer au développement de leur communauté.

Pour les sept bénéficiaires, cette opportunité représente ainsi une nouvelle étape académique, mais aussi une responsabilité. Ils porteront, durant leur séjour, les espoirs de leurs familles et l'image de Port-Bouët au-delà des frontières ivoiriennes.

À travers cette initiative, la commune mise sur la formation de sa jeunesse comme un investissement à long terme. La réussite de ces étudiants pourrait ainsi constituer un exemple pour d'autres jeunes et renforcer les ambitions de Port-Bouët en matière d'accès à l'enseignement supérieur et d'ouverture internationale.