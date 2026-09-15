Cote d'Ivoire: Tourisme - La Tdt passe à 2,5 % pour renforcer le financement de 'Sublime Côte d'Ivoire'

La campagne nationale de sensibilisation sur la collecte de la Taxe de développement touristique (Tdt) est entrée dans sa phase opérationnelle. Lancée simultanément à Aboisso et à Dabou, elle vise à mieux faire connaître le nouveau dispositif fiscal et à mobiliser les acteurs locaux autour du financement du développement touristique.

Le financement du tourisme ivoirien entre dans une nouvelle phase. Le ministère du Tourisme et des Loisirs, à travers le Fonds de développement touristique (Fdt), a donné le coup d'envoi d'une campagne nationale de sensibilisation sur la collecte de la Taxe de développement touristique (Tdt).

Les premières étapes de cette tournée ont été organisées simultanément à Aboisso, dans le Sud-Comoé, et à Dabou, dans la région des Grands-Ponts.

À Aboisso, la cérémonie s'est tenue sous la présidence du préfet de région, préfet du département d'Aboisso, Cissé Ibrahima. À Dabou, la rencontre s'est déroulée en présence de la préfète de région des Grands-Ponts. Ces deux étapes ont permis aux représentants de l'administration, aux collectivités et aux opérateurs locaux de mieux comprendre les nouvelles dispositions.

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Une nouvelle assiette fiscale

Conduite par Gbalou Tcheche, directeur de la Fiscalité locale, la délégation technique du ministère a expliqué les mécanismes de mobilisation, de collecte et de reversement de la Tdt.

Les échanges ont porté notamment sur les innovations introduites par l'annexe fiscale. Le taux de la Tdt est désormais fixé à 2,5 % et son assiette est élargie à la Taxe communale de l'entreprenant (Tce).

Pour la Direction régionale du Tourisme et des Loisirs, l'efficacité du dispositif repose également sur son appropriation par les acteurs locaux. « La Tdt ne peut être efficace que si elle est comprise et portée par les acteurs locaux », a souligné le directeur régional.

Des ressources pour le développement touristique

Au-delà de la collecte, l'enjeu affiché est de renforcer les ressources consacrées au développement du secteur. Intervenant au nom du président du Fdt, Dr Marcel N'Guettia, son représentant a rappelé l'importance d'une meilleure mobilisation de la Tdt.

Ces ressources doivent contribuer à soutenir la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire », qui ambitionne de renforcer l'attractivité de la destination ivoirienne, de développer les infrastructures touristiques et de favoriser la création d'emplois.

Une campagne appelée à s'étendre

Après Aboisso et Dabou, la campagne doit se poursuivre progressivement dans les différentes régions du pays. L'objectif est d'instaurer une meilleure compréhension du dispositif et d'améliorer sa collecte.

Pour les autorités, cette démarche de proximité doit permettre de rapprocher davantage l'administration touristique des collectivités et des opérateurs. Elle entend ainsi créer les conditions d'une mobilisation plus efficace des ressources destinées au développement du tourisme ivoirien.