Cote d'Ivoire: ENS de Bouaké - Une nouvelle antenne pour renforcer la formation des enseignants

La rentrée académique 2026-2027 a été marquée, lundi 14 septembre 2026, par l'inauguration de l'antenne de l'École normale supérieure (ENS) de Bouaké. Dotée d'équipements modernes, cette nouvelle infrastructure pourra accueillir jusqu'à 1 500 étudiants en rotation chaque année.

Une nouvelle étape dans le renforcement de l'enseignement supérieur à Bouaké. L'antenne de l'École normale supérieure (ENS) a officiellement ouvert ses portes, lundi 14 septembre 2026, à l'occasion de la rentrée académique 2026-2027. La double cérémonie a réuni les acteurs du monde universitaire autour des enjeux liés à la formation, à la recherche et à l'innovation.

Représentant le Vice-Premier Ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre délégué a salué les efforts engagés en faveur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Jusqu'à 1 500 étudiants par an

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L'antenne de l'ENS de Bouaké se distingue par un cadre moderne et des équipements de pointe. Selon les informations communiquées lors de la cérémonie, elle pourra former, en rotation, jusqu'à 1 500 étudiants par an.

Cette capacité doit contribuer à renforcer les possibilités de formation dans le secteur de l'éducation et à accompagner les besoins en personnel qualifié. Pour les responsables, l'enjeu dépasse toutefois la seule mise à disposition d'infrastructures. Il s'agit également de créer les conditions favorables à une meilleure articulation entre formation, recherche et développement.

L'appel à une action concertée

À cette occasion, les acteurs de l'enseignement supérieur ont été invités à coordonner davantage leurs efforts. Administration, enseignants, chercheurs, étudiants, collectivités territoriales et secteur privé sont appelés à travailler ensemble pour favoriser l'innovation et soutenir la transformation économique du pays.

Cette collaboration est présentée comme un levier pour rapprocher les connaissances produites dans les universités et les besoins de l'économie. Elle doit aussi permettre de mieux valoriser la recherche et de favoriser l'émergence de solutions adaptées aux défis du développement.

La coopération ivoirienne-américaine saluée

La réalisation de l'antenne de l'ENS de Bouaké a également été l'occasion de saluer la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Les autorités ivoiriennes ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement américain pour son appui à la réalisation de cette infrastructure.

Avec cette nouvelle antenne, Bouaké renforce ainsi sa place dans le dispositif national de formation supérieure. La rentrée académique 2026-2027 s'ouvre donc sous le signe du renforcement des capacités de formation et d'une volonté affichée de rapprocher davantage l'enseignement supérieur des enjeux d'innovation et de transformation économique.