Cote d'Ivoire: Consultations médicales gratuites à l'église Icc - Quand la foi chrétienne se fait action

L'église Impact centre chrétien sise à la Riviera 2 s'est transformé, samedi, en un hôpital à la faveur de la 5e édition de la journée de consultations médicales gratuites.

Trois cents personnes issues de familles à faibles revenus ont bénéficié d'une prise en charge médicale complète et gratuite, samedi, à l'église Impact centre chrétien (Icc), sise à la Riviera 2, transformée pour l'occasion en un hôpital.

Pour mener à bien cette opération humanitaire, qui en était à sa 5e édition, la structure chrétienne, pilotée au niveau international par le pasteur congolais Yvan Castanou, a déployé d'importants moyens logistiques et humains.

En effet, sélectionnés en amont dans plusieurs quartiers défavorisés d'Abidjan, les patients ont été transportés dans des cars affrétés par l'église depuis leurs quartiers jusqu'au parvis de l'église. Depuis tôt le matin, le décor était planté : une impressionnante armada médicale était déployée. Des bâches dressées dans la cour du lieu de culte complétaient les nombreuses salles déjà aménagées pour l'opération.

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À leur descente, une cinquantaine de bénévoles étaient mobilisés pour accueillir les patients et les orienter. Des mères tenant leurs nourrissons, des personnes âgées ou des jeunes affichant des visages de fatigue et d'espoir étaient aussitôt pris en charge.

Un accompagnement global

Le parcours de soin a été orchestré par un personnel médical hautement qualifié et entièrement dévoué. Les consultations ont reposé sur le savoir-faire de 15 médecins, dont 10 spécialistes (pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie, Orl...) et 5 omnipraticiens. À leurs côtés, 10 infirmiers diplômés d'État s'activaient pour la prise des constantes et les examens préliminaires (tension artérielle, glycémie).

« Les professionnels de la santé qui nous accompagnent dans cette opération sont tous des personnes certifiées et aguerries. Ils sont animés du même désir que nous : soulager les personnes affaiblies par la maladie », a souligné Dr Loïs Wafo, coordinatrice médicale de l'opération. A en croire Dr Essaga Jordana, également membre de l'équipe de coordination, les pathologies dominantes sont le paludisme pour la médecine générale et l'ophtalmologie pour ce qui est des spécialités.

« C'est une opportunité en or », a confié Fulgence Bogui, technicien en bâtiment résidant à Bingerville. « Je suis venu avec mes deux enfants. Moi, j'ai des soucis d'yeux, je vois un peu flou et mes enfants, eux, ont des problèmes de peau. Nous ne sommes pas membres de l'église, mais l'on nous a bien accueillis. Se faire consulter par des médecins spécialistes et recevoir des médicaments sans débourser un seul franc, c'est un grand soulagement », s'est-il réjoui.

L'écoute et le soutien spirituel

L'un des points forts de cette journée reste la pharmacie. Sur présentation des ordonnances, les bénéficiaires se sont vu remettre gratuitement leurs traitements. Les stocks, largement pourvus grâce aux dons reçus de bonnes volontés, ont permis de couvrir une bonne partie des besoins.

Au-delà de la médecine conventionnelle, les équipes d'Icc ont également proposé une écoute attentive et un soutien spirituel à ceux qui le désiraient, liant ainsi le bien-être du corps à celui de l'esprit.

Pour le pasteur principal de l'église, Alain Patrice N'Galeu, cette journée incarne la vision de l'église, à savoir manifester l'amour de Dieu par des actes concrets à fort impact social. « L'église ce n'est pas seulement un lieu où on prépare les gens pour le paradis, c'est également un lieu qui doit avoir un impact dans la société. Le Seigneur Jésus-Christ accordait une place très importante à ce pan, le fait de s'occuper des malades. Nous essayons de suivre cette mission qu'il nous a confiée », a-t-il expliqué.