Cote d'Ivoire: Worodougou - La cohésion sociale célébrée autour du sport

À Séguéla sous-préfecture, le football aura été bien plus qu'un simple jeu de ballon les 11 et 12 septembre 2026. En effet, pendant deux jours, les stades ont vibré au rythme d'une compétition autour des valeurs de paix, d'unité, de fraternité et de vivre-ensemble.

À l'initiative d'Ali Dosso, coordonnateur adjoint du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), cette compétition, placée sous le signe de la cohésion sociale, a mobilisé les jeunes, les cadres, les élus et les populations des cinq cantons de la sous-préfecture de Séguéla, à savoir Assolo, Nafana, Folon, Kouranan et Mebara. En plus de la finale, des activités culinaires, artistiques et culturelles ont été les points saillants de cette fête sportive.

Saluant l'initiative, Kpagbi Tchematche Dazignon, sous-préfet de Diarabana, a estimé qu'elle arrivait à point nommé. Et d'exhorter les jeunes à faire de cette compétition un modèle de fair-play, de tolérance et de fraternité, tout en les invitant à se détourner de l'orpaillage illégal. « Dans la sous-préfecture de Séguéla, dans le Worodougou, nous sommes une seule famille. Ce tournoi doit être le symbole de notre capacité à vivre ensemble malgré nos différences », a-t-il dit.

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Embouchant la même trompette, Ali Dosso a rappelé que le développement d'un territoire ne peut être durable sans paix et sans cohésion entre ses filles et ses fils. Évoquant les projets structurants et programmes sociaux, engagés par le gouvernement au bénéfice des populations locales.

Il a également indiqué : « Nous ne voulons plus que la jeunesse soit instrumentalisée. Nous demandons aux jeunes de tourner le dos à l'orpaillage illégal. Nous voulons une jeunesse debout qui joue, qui travaille et qui participe au développement de la sous-préfecture de Séguéla ».

Ali Dosso a également invité les filles et fils des différents cantons à regarder dans la même direction. Il conclut par des mots de remerciements à l'endroit de toutes les couches sociales pour leur mobilisation exceptionnelle et leur contribution à la réussite de ces retrouvailles fraternelles.

Il salue particulièrement l'engagement des jeunes, véritables acteurs de cette fête de la cohésion sociale, ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à faire de cette compétition un moment de fraternité et de communion.