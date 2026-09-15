Cote d'Ivoire: Coopération entre institutions supérieures de contrôle - Le Burundi veut s'inspirer de l'expérience ivoirienne

Renforcer les capacités, partager les expériences et moderniser le contrôle des finances publiques. C'est tout l'enjeu de la visite d'étude qu'effectue, du 14 au 24 septembre 2026, une délégation de la Cour des comptes de la République du Burundi auprès de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire.

Conduite par son président, Léopold Kabura, la délégation burundaise a entamé sa mission, le lundi 14 septembre 2026, au siège de l'Institution ivoirienne, à Cocody Angré, 7e Tranche, Cité Cascades. La rencontre inaugurale a été marquée par un tête-à-tête entre les deux présidents. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux Institutions supérieures de contrôle (Isc) et la mutualisation des compétences.

Le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, Kanvaly Diomandé, a salué la délégation burundaise et présenté les principaux axes de cette rencontre institutionnelle. « Au cours de cette visite d'étude, nos équipes partageront sans réserve nos pratiques, nos réussites, mais aussi les défis auxquels nous sommes confrontés dans le cadre du contrôle juridictionnel, notamment la production de la répartition des comptes ainsi que la procédure de leur instruction, des délais de jugement, la rédaction des rapports et arrêts, et la mise en cause de la responsabilité des comptables et des ordonnateurs... », a-t-il indiqué.

Pour lui, cette coopération doit permettre de consolider les acquis des deux institutions : « Je ne doute pas que les travaux qui s'ouvrent ce matin viendront renforcer durablement les capacités de nos deux Institutions Supérieures de Contrôle et sceller une alliance solide entre elles ».

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Le président de la Cour des comptes du Burundi, Léopold Kabura, a exprimé sa gratitude pour l'accueil réservé à sa délégation, notamment « l'accueil particulièrement chaleureux reçu dès leur arrivée à l'aéroport ». Il a expliqué le choix de la Côte d'Ivoire par l'expertise développée par son Institution. « Nous vous avons choisis car nous savons que vous avez de l'expérience avérée, que vous avez bénéficié auprès des Institutions, dont nous ne sommes pas encore membre et des autres Cours soeurs », a-t-il indiqué.

Cette visite intervient dans un contexte de réformes au Burundi. « La Cour des comptes du Burundi a entamé plusieurs réformes en vue de se mettre au rang des autres Cour de comptes. La première chose qu'elle a faite est l'initiation de changement de son cadre légal ; la Loi portant révision de le Loi sur la Cour des comptes est à la Présidence de la République en vue de sa promulgation et d'autres Lois vont suivre. La deuxième chose qu'elle a faite est d'entretenir des relations avec ses pairs, voilà le but de notre visite ici à la Cour des comptes de Côte d'Ivoire », a-t-il expliqué.

Jusqu'au 24 septembre, la mission alternera sessions techniques et rencontres institutionnelles. Les magistrats des deux Cours approfondiront notamment les questions liées au contrôle juridictionnel, à l'instruction des comptes, aux délais de jugement ainsi qu'à la rédaction des rapports et arrêts.