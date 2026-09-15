Cote d'Ivoire: Sport, excellence et renouvellement de la jeunesse - Le tournoi Serge Abdel Nouho s'achève sur un appel à l'unité

À Kateman N'Guessankro, sympathique village situé non loin de Prikro, le football a réuni les populations le 12 septembre. La finale de la 2e édition du tournoi Serge Abdel Nouho a constitué le temps fort d'une journée au cours de laquelle ont également été célébrés l'excellence scolaire et le renouvellement de la direction de la jeunesse.

Lancé un peu plus tôt, le tournoi a opposé plusieurs équipes de jeunes du village. Pour la finale, Pigeon Vert et Arc-en-Ciel se sont séparées sur un score de 1-1 au terme du temps réglementaire. La décision s'est faite aux tirs au but. Arc-en-Ciel s'est finalement imposée 4 tirs à 3.

Mais la journée ne s'est pas limitée au terrain. Les meilleurs élèves et étudiants du village ont reçu des kits scolaires et des attestations, dans le cadre de la Journée de l'excellence et de l'orientation.

L'initiative vise à encourager les jeunes à poursuivre leurs efforts et à accorder une place plus importante à l'éducation dans les priorités de la communauté.

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Président du collectif des élèves et étudiants du village, Komenan Kouamé Patrick Claver a insisté sur la nécessité de faire de cette rencontre un rendez-vous régulier. Il a également exprimé la reconnaissance des jeunes à Bessin Adjinan Antoine, directeur de la modernisation administrative et parrain de la première édition de cette journée.

Ce dernier a expliqué les raisons du rapprochement entre les deux activités. Informé de l'organisation du tournoi et de la Journée de l'excellence le même jour, il a souhaité que les deux initiatives soient réunies afin que « le village puisse bénéficier du même coup de plusieurs choses ».

La cérémonie a également été marquée par l'installation du nouveau président des jeunes. Une séquence particulièrement suivie, dans un contexte où les questions de cohésion au sein de la communauté occupent une place importante.

Parrain du tournoi, Serge Abdel Nouho a saisi l'occasion pour appeler les responsables locaux et les jeunes à dépasser leurs divergences. Pour le directeur général de Fraternité Matin, le soutien apporté au village ne peut se poursuivre durablement sans un minimum d'entente entre ses différentes composantes.

« Le football célèbre l'union », a-t-il déclaré, rappelant que l'esprit de rassemblement observé autour d'un tournoi ou d'une compétition sportive devait pouvoir se prolonger au-delà du terrain.

Il a notamment demandé aux nouveaux responsables de la jeunesse de veiller à ce que les différends ne compromettent pas l'avenir des élèves et étudiants distingués au cours de la cérémonie.

La journée, rehaussée par la présence du sénateur de Prikro, Antoine Ekra Kouakou, s'est achevée dans une ambiance festive. Pour les responsables de la mutuelle, les jeunes, les femmes et les hommes du village, elle a aussi été l'occasion de renouveler leur gratitude à Serge Abdel Nouho pour son engagement auprès des populations de Kateman N'Guessankro.

Entre compétition sportive, récompenses scolaires et installation d'une nouvelle équipe dirigeante, le village a ainsi concentré en une journée plusieurs rendez-vous consacrés à sa jeunesse .