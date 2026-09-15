Cote d'Ivoire: Tournoi U15 à Adzopé - Ndochokoi s'adjuge le trophée Dominique Ouattara

La formation de Ndochokoi a remporté, le 12 septembre 2026, à Adzopé, la troisième édition du Tournoi U15 doté du trophée Dominique Ouattara. Elle a battu l'équipe de Teffadji à l'issue de la séance des tirs au but après un match très disputé soldé sur un score de parité au terme du temps réglementaire.

Organisée avec l'appui de la Mairie d'Adzopé, cette compétition dédiée aux jeunes a réuni plusieurs équipes de la commune autour des valeurs du sport, dans une atmosphère marquée par la fraternité, le partage et la convivialité.

Présente à la finale, le maire d'Adzopé, Florence Achi, a salué une initiative qui offre à la jeunesse un espace d'expression, de loisirs et d'épanouissement. Elle a également adressé ses remerciements à la Première Dame, Dominique Ouattara, ainsi qu'à la Fondation Children of Africa, pour leur engagement constant en faveur des jeunes. « Nous sommes particulièrement heureux de voir nos enfants et nos jeunes se retrouver, apprendre, se dépasser et surtout partager des moments de fraternité et de convivialité », a déclaré l'édile.

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Dans son intervention, Florence Achi a insisté sur le rôle du sport dans la formation des jeunes. Selon elle, les compétitions sportives constituent de véritables écoles de la vie où sont cultivées des valeurs essentielles telles que la discipline, le respect de l'adversaire, l'esprit d'équipe, le goût de l'effort et le fair-play.

Elle a exprimé le voeu que ce tournoi ait permis aux participants de mettre à profit leur temps libre tout en renforçant ces principes fondamentaux, indispensables à la construction de citoyens responsables et engagés dans le développement de leur communauté et de leur pays.

Au terme d'une finale âprement disputée, Ndochokoi a finalement eu le dernier mot face à Teffadji lors de l'épreuve des tirs au but, s'offrant ainsi le trophée de cette troisième édition. Florence Achi a félicité les vainqueurs tout en saluant la prestation et l'esprit sportif de l'équipe finaliste.

La première magistrate de la commune a également rendu hommage aux encadreurs, responsables d'équipes, arbitres, bénévoles, présidents de quartiers et à l'ensemble des acteurs qui ont contribué au succès de l'événement.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives et coutumières, parmi lesquelles le Chef central d'Adzopé, le Directeur régional des Sports ainsi que divers responsables de services et représentants de structures locales.

À travers son soutien à cette compétition, la Mairie d'Adzopé réaffirme sa volonté de promouvoir le sport comme levier d'éducation, de cohésion sociale, d'épanouissement des jeunes et de détection des talents.