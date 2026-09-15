À l'occasion du 18e Sommet des Brics à New Delhi, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a dévoilé, le dimanche 13 septembre 2026, une feuille de route ambitieuse pour le bloc.

Alors que le groupe du Sud global renforce son poids économique face aux puissances occidentales, le dirigeant chinois a présenté cinq initiatives stratégiques destinées à approfondir la coopération technologique, industrielle et commerciale entre les pays membres.

Le capital humain constitue l'un des piliers majeurs de cette stratégie. Pékin entend lancer un programme d'échanges axé sur l'innovation scientifique et technologique afin de former une nouvelle génération d'ingénieurs et de talents de haut niveau. Pour fluidifier la mobilité et la collaboration technique, la Chine propose également la création d'une alliance dédiée à la reconnaissance mutuelle des normes de compétence professionnelle.

Sur le terrain de la technologie et du numérique, la République populaire cherche à structurer les infrastructures de ses partenaires. La création d'une plateforme cloud dédiée aux pays du Sud global doit permettre d'accélérer le développement de l'écosystème numérique, soutenue par des rencontres industrielles régulières.

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Concernant l'intelligence artificielle, Xi Jinping mise sur l'open source avec la création d'une communauté ouverte, l'accompagnement du développement des grands modèles de langage et l'organisation de sessions de formation spécialisées.

Cette transition technologique s'accompagne d'un volet industriel concret. Le gouvernement chinois prévoit d'aider ses partenaires à moderniser leur appareil manufacturier par la construction d'usines intelligentes et la définition de standards communs.

Pour stimuler les échanges commerciaux, Pékin préconise un partenariat entre zones économiques spéciales reposant sur un portail numérique intelligent et une meilleure coordination des politiques publiques. Dans cette dynamique, la Chine s'est proposée pour accueillir le Forum sur le commerce des services des Brics en 2027.

Enfin, le président chinois s'est exprimé sur les enjeux environnementaux et l'intégration des marchés mondiaux. Il a appelé à une gouvernance climatique renforcée et au respect des engagements de l'Accord de Paris. Xi Jinping a également réaffirmé l'engagement de son pays en matière d'ouverture unilatérale, une politique illustrée par « l'application du tarif douanier zéro » en faveur de l'ensemble des pays africains entretenant des liens diplomatiques avec Pékin.

Le renforcement des liens entre l'Inde et la Chine a été particulièrement débattu au cours de ce sommet par les chefs d'État des deux nations.

Narendra Modi et Xi Jinping ont pris l'engagement de résoudre de façon « honnête et raisonnable » leur différend frontalier. « Les divergences ne doivent pas dégénérer en conflits », ont-ils décidé. Narendra Modi a insisté sur le maintien de « la paix et la tranquillité » le long des 3 500 kilomètres séparant son pays de la Chine.

L'un des principaux acquis du sommet est que les chefs d'État et de gouvernement de ce bloc ont réaffirmé leur « soutien au système commercial multilatéral équitable, inclusif et fondé sur des règles, avec l'Organisation mondiale du commerce au centre. »