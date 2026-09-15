Cote d'Ivoire: Gouvernance des entreprises publiques - L'Aigf distinguée pour sa performance économique et financière

Le mercredi 9 septembre 2026 restera une date importante dans l'histoire de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques (Aigf).

En effet cette agence s'est vu décerner le Prix d'excellence de la Gouvernance des entreprises publiques, dans la catégorie « Performance économique et financière des entreprises non commerciales (secteur non-marchand) ». L'Aigf s'est classée première face à un panel d'entreprises publiques de premier plan.

Cette distinction récompense la qualité de sa gestion et témoigne de la solidité des pratiques mises en oeuvre au sein de l'Agence en matière de bonne gouvernance, de transparence et de performance. Le trophée a été reçu par Abel Djohoré Gbakayoro, président du conseil d'administration de l'Aigf, aux côtés du directeur général adjoint, représentant à cette occasion le directeur général, Dr Yacouba Coulibaly.

Cette reconnaissance salue également la dynamique managériale engagée par la Direction générale et l'ensemble de l'équipe dirigeante pour renforcer la rigueur, la performance et la bonne gouvernance au sein de l'agence, tout en assurant pleinement ses missions de service public.

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La cérémonie s'est tenue au Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, sous la présidence de Mariatou Koné, ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques. Elle a réuni plusieurs membres du gouvernement, dont Djibril Ouattara, ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, ainsi que des dirigeants d'entreprises publiques et des personnalités du monde économique national.