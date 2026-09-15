Afrique du Nord: Tunisie/France/Allemagne - Jusqu'à 25.000 euros pour des projets d'échanges de jeunes

L'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) a lancé son appel à projets 2027 dans le cadre du Fonds spécial Maghreb, destiné à soutenir des rencontres de jeunes trilatérales et multilatérales associant la France, l'Allemagne et les pays du Maghreb, dont la Tunisie.

Les projets sélectionnés peuvent bénéficier d'une subvention pouvant atteindre 25.000 euros par phase de rencontre, selon la durée du projet et le nombre de participants concernés. Les candidatures doivent être déposées avant le 1er novembre 2026, indique l'OFAJ dans son appel à projets 2027.

Le Fonds spécial Maghreb vise notamment à favoriser l'éducation citoyenne, la participation et l'inclusion des jeunes, dans un contexte marqué par les tensions régionales et internationales et par les défis auxquels sont confrontées les relations euroméditerranéennes.

Pour 2027, l'OFAJ accorde une priorité aux projets portant notamment sur la démocratie et la participation des jeunes, la diversité, les débats sur la mémoire, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, ainsi que la formation professionnelle, l'innovation et l'entrepreneuriat social.

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Dans le domaine de la démocratie, les projets peuvent notamment aborder la participation électorale, les institutions démocratiques, l'Etat de droit, la liberté d'opinion et de la presse, ainsi que les possibilités d'engagement des jeunes dans la vie associative et citoyenne. Les enjeux liés à l'intelligence artificielle, à l'utilisation critique des réseaux sociaux et aux discours nationalistes et populistes figurent également parmi les thématiques retenues.

Le volet consacré à la diversité porte notamment sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie, le dialogue interreligieux, les droits humains, l'égalité des genres, l'inclusion et les questions liées à la migration et à la diversité.

L'OFAJ encourage également les projets permettant aux jeunes de porter un regard critique sur la mémoire et l'héritage culturel, notamment à travers les différentes perceptions de l'histoire coloniale et postcoloniale. L'histoire du conflit entre Israël et la Palestine peut également être abordée dans le cadre de projets favorisant la confrontation de perspectives différentes et un dialogue tolérant.

La protection de l'environnement constitue un autre axe prioritaire. Les projets peuvent notamment porter sur les effets du changement climatique, le lien entre migration et changement climatique, la coopération euroméditerranéenne dans le secteur de l'énergie, la rareté de l'eau, la désertification et les sécheresses en Europe et en Afrique du Nord.

L'appel prévoit également un soutien aux projets consacrés à la formation professionnelle, à l'innovation et à l'entrepreneuriat social. Les secteurs de l'énergie, des nouvelles technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle, de l'artisanat, de la santé, des médias et de la culture peuvent notamment servir de cadre aux échanges. La santé mentale et l'intégration professionnelle des jeunes font également partie des thématiques proposées.

Les projets doivent être innovants, liés à une question sociopolitique actuelle et favoriser la participation active des jeunes, tout en recourant à de nouvelles approches et méthodes pédagogiques et en produisant des résultats concrets.

Les bénéficiaires ciblés sont les jeunes âgés de 3 à 30 ans, et jusqu'à 35 ans pour les projets de formation professionnelle. L'OFAJ encourage notamment la participation de jeunes n'ayant pas encore bénéficié de programmes d'échange internationaux, ainsi que de jeunes réfugiés ou en situation de handicap.

Les projets doivent associer un porteur établi en France ou en Allemagne à au moins une organisation d'un autre pays participant. Pour les projets impliquant le Maghreb, les pays éligibles sont l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.

La candidature ne peut toutefois être déposée que par une structure établie en France ou en Allemagne. Les partenaires des autres pays doivent être impliqués à parts égales dans l'organisation et la mise en oeuvre du projet.

Les projets retenus doivent, en principe, prévoir trois phases de rencontre, avec une rencontre organisée dans chacun des trois pays participants. Chaque phase doit comprendre entre quatre et 21 nuitées et le cycle complet peut s'étendre sur une période d'un à trois ans.

Le groupe subventionné peut compter jusqu'à 70 personnes, équipe d'encadrement comprise. L'OFAJ recommande une répartition équilibrée entre les trois pays, idéalement à raison d'un tiers des participants par pays.

Le Fonds spécial Maghreb est financé depuis 2019 à parts égales par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère allemand des Affaires étrangères.

Les demandes relatives aux différentes phases du projet doivent être déposées séparément par le porteur français ou allemand avant le 1er novembre 2026, accompagnées notamment d'un formulaire de candidature et d'un projet de programme provisoire. Les dossiers doivent être transmis par courrier électronique à l'adresse dédiée de l'OFAJ et seuls les fichiers au format PDF sont acceptés.