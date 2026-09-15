Tunisie: Composants automobiles - Une entreprise chinoise envisage une unité de production au pays

Un projet actuellement en phase de prospection, portant sur la création d'une unité de production moyennant un investissement d'environ 3 millions d'euros dans une première phase, a été au centre d'une réunion tenue au siège de l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII) avec une délégation de la société chinoise "Kunshan Chemitec Automotive Components".

Conduite par son CEO, la délégation de Kunshan Chemitec Automotive Components a souligné que le projet, qui serait implantée sur une superficie d'environ 4 000 m², devrait générer dans une première phase entre 30 et 50 emplois directs, indique un communiqué de l'APII.

Et d'ajouter que l'effectif pourrait évoluer progressivement en fonction de l'avancement et du développement du projet.

La réunion a permis d'échanger sur les opportunités offertes par la Tunisie, les potentialités de son tissu industriel ainsi que sur les différentes étapes nécessaires à la concrétisation du projet.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'équipe de l'APII a présenté, dans ce cadre, les principales procédures relatives à la création et à l'implantation des entreprises en Tunisie, ainsi que les différents mécanismes d'accompagnement, avantages fiscaux et incitations prévus par la législation en vigueur.

L'APII a, également, mis à la disposition de la délégation plusieurs outils d'information permettant de mieux appréhender les potentialités du tissu industriel tunisien, notamment, le tableau de bord (Dashboard) dédié aux secteurs automobile et aéronautique ainsi que l'annuaire des entreprises industrielles accessibles à travers le site officiel de l'Agence.

Ces outils constituent des ressources utiles pour identifier les acteurs industriels implantés en Tunisie, explorer les possibilités de partenariat et apprécier les capacités et les opportunités offertes par le tissu industriel national.

Cette rencontre s'inscrit ainsi dans une dynamique d'ouverture et de développement de la coopération économique et industrielle entre la Tunisie et la Chine et témoigne de l'intérêt porté au site Tunisie pour le développement d'activités industrielles à vocation internationale, selon la même source.

Et d'ajouter qu'elle vient également conforter le positionnement de la Tunisie comme plateforme industrielle compétitive et intégrée pour les secteurs des composants automobiles et des industries connexes, grâce à son tissu industriel, ses compétences, son positionnement géographique stratégique et son potentiel de développement à l'international.

Fondée en 2005, Kunshan Chemitec Automotive Components Co., Ltd. est une entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication et l'exportation de faisceaux de câbles (wiring harness) et de solutions de protection des câbles comme les rubans adhésifs, les gaines, les tubes tressés et les mousses destinés notamment aux applications automobiles.

L'entreprise est présente dans six pays et collabore avec plusieurs acteurs internationaux majeurs de l'industrie automobile. Elle mène actuellement une démarche de prospection en vue de s'implanter et se développer en Tunisie.